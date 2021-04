Uruguay tiene más de 5.000 niños y adolescentes en programas de cuidado de salud mental

https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111417454.html

"A diciembre de 2019 había 5.270 niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección especial, de los cuáles el 63% viven en un centro de 24 horas", dice

"A diciembre de 2019 había 5.270 niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección especial, de los cuáles el 63% viven en un centro de 24 horas", dice el informe.Son 316 las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de salud mental 24 horas y del total de ese universo, el 10% está alojado en una clínica de salud mental.El 53,4% de los internados son adolescentes entre 13 y 17 años; un 7,4% son personas mayores de 21 años o más, o sea, niños y niñas que ingresaron al sistema y continúan allí.También preocupa el 23% de niños y niñas que tienen de 7 a 12 años, lo que demuestra que cada vez aumenta más el porcentaje de niños y niñas chicos que entran en centros de atención de salud mental."Hay aspectos preocupantes, por ejemplo que no existen mecanismos de denuncia formales, el tema de la aplicación de medidas disciplinarias y esos niveles altos de seguridad centrados en el control y no en la protección de niños, niñas y adolescentes. Esto demuestra sin lugar a dudas hasta donde hay que llevar acciones", dijo Argimón.El informe se hizo en 10 centros de atención integral en salud mental para niños, niñas, adolescentes y adultos con trastornos mentales compensados, lo que representa el 83% del universo disponible y dos centros de atención a episodios agudos, lo que representa el 100% del universo.En total, fueron estudiados 153 niñas, niños y adolescentes que residen en los 12 centros monitoreados y representan el 43% de los casos, además de los 82 integrantes de los equipos de dirección y equipos técnicos y personal de atención directa y de servicio de distintos turnos.La voz de los familiares no pudo ser consultada.Según los testimonios, en términos generales se constataron denuncias por: También se registraron denuncias por malos tratos verbales y físicos por parte del personal y/o tratos amenazantes y humillantes que, en lugar de atenuar una posible crisis, en muchos casos los desencadenaba o potenciaba.Asimismo, se constató que la medicación es, en general, la primera y única respuesta por parte de los operadores y que, en algunos centros, incluso es usada como forma de castigo.

