https://mundo.sputniknews.com/20210414/la-ministra-de-salud-argentina-advierte-que-el-pais-esta-en-un-momento-critico-por-el-covid-19-1111159882.html

La ministra de Salud argentina advierte que el país está en un "momento crítico" por el COVID-19

La ministra de Salud argentina advierte que el país está en un "momento crítico" por el COVID-19

"Es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico, no solo desde lo sanitario, sino desde lo social, desde

2021-04-14T13:26+0000

2021-04-14T13:26+0000

2021-04-14T13:29+0000

covid-19

américa latina

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1093178993_0:124:3187:1917_1920x0_80_0_0_8a23038d2c7b3f19b969941ad725e9e7.jpg

"Es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico, no solo desde lo sanitario, sino desde lo social, desde lo emocional", manifestó la titular de la cartera sanitaria en una rueda de prensa.En la víspera, Argentina volvió a marcar un récord de contagios en una sola jornada al informar 27.001 nuevos positivos, lo que llevó el total a 2.579.000 infectados desde marzo pasado.Asimismo, los decesos ascendieron a 58.174 personas.La zona conocida como Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, Ciudad de Buenos Aires y los tres primeros cordones de la Provincia homónima) es la que registra mayor incremento y mayor velocidad de aumento de casos."Las reuniones sociales, las actividades informales son la fuente de contagios", aseveró la ministra.En Argentina ya bajaron los viajes al exterior y las reservas de semana santa bajaron a la mitad. Sin embargo, se repiten los encuentros sociales sin distanciamiento social y una relajación civil en los cuidados, situación que en realidad se percibe desde el comienzo mismo de la pandemia, en marzo de 2020.De momento, 257.951 las personas que cursan la enfermedad y el porcentaje de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva (UTI) alcanza el 62,4% en el país y 70,8% en el ámbito metropolitano de Buenos Aires (ciudad capital y los tres primeros cordones de la provincia de Buenos Aires).Son, en total, 3.836 las personas que están alojadas en UTI."Necesitamos llegar a toda la sociedad, a quien tiene miedo, a quien tiene enojo, a quien tiene incertidumbre, también a los que no creen en el virus. Necesitamos llegar con empatía y con respeto y necesitamos replantearnos individualmente como podemos hacer para cuidarnos lo más posible", planteó Vizzotti.También realizó un pedido especial a los comunicadores para informar con responsabilidad y evitar las fake news y pidió "no generar más tensión" al arco político.El 9 de abril, el Ejecutivo argentino desplegó nuevas medidas de contención a la diseminación del virus, sin embargo, crece la preocupación oficial por la falta de acatamiento civil.No obstante, en la rueda de prensa no se brindó información acerca de cuándo llegarán nuevas vacunas."Se está viendo disminución de internación en personas vacunadas, eso es lo que se está viendo en estos países [que ya vacunaron a gran parte de la población, puso el ejemplo de Israel] y eso es lo que esperamos ver en Argentina pronto", expresó la ministra.Según el monitor público de vacunación, Argentina recibió 7.237.108 dosis de vacunas contra el COVID-19 de las cuales ya aplicó 5.754.919. De ellas, 4.996.672 son primeras dosis y 758.247 personas ya se inocularon completamente.

https://mundo.sputniknews.com/20210407/argentina-restringe-circulacion-nocturna-por-covid-19-1110916465.html

https://mundo.sputniknews.com/20210414/buenos-aires-preve-colapso-hospitalario-en-la-segunda-ola-covid-19-de-argentina-1111140516.html

https://mundo.sputniknews.com/20210331/lideres-y-rezagados-de-la-campana-mundial-de-vacunacion-contra-el-covid-19-1110613248.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, argentina