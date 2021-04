https://mundo.sputniknews.com/20210419/uno-de-cada-10-consumidores-uso-plataformas-financieras-moviles-por-primera-vez-en-2020-1111337110.html

Uno de cada 10 consumidores usó plataformas financieras móviles por primera vez en 2020

Uno de cada 10 consumidores usó plataformas financieras móviles por primera vez en 2020

Aunque el empleo de aplicaciones financieras y de banca móvil se viene consolidando hace un lustro, la pandemia aceleró la apropiación de estas herramientas como nunca antes.

2021-04-19T22:15+0000

2021-04-19T22:15+0000

2021-04-19T22:15+0000

contante y sonante

pandemia de coronavirus

cuentas bancarias

economía digital

robo de datos

bancos

robo

ciberseguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1111336919_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_3109b522dea73864cdfba87a26ffc9b8.jpg

Uno de cada 10 consumidores usó plataformas financieras móviles por primera vez en 2020 Una encuesta global realizada a 10.000 personas por la firma de seguridad informática Eset reveló el dato. Aunque el empleo de aplicaciones financieras y de banca móvil se venía consolidando hace un lustro, la pandemia aceleró la apropiación de estas herramientas como nunca antes.

Los sectores de la economía que salieron bien parados tras la pandemia son pocos: farmacéuticas, proveedores de insumos médicos y telemedicina, cadeterías y deliveries, productores y distribuidores de productos y aplicaciones tecnológicas; y por último, pero no menos importante, los bancos.Los bancos no solo recibieron nuevos clientes, sino que además consolidaron la atención y las operaciones por medio de aplicaciones y páginas web. Esto les permitió bajar la frecuencia de atención presencial al público, con una consecuente baja en los costos de operación.De acuerdo con la encuesta de la empresa ESET, un 62% de los consultados utiliza alguna aplicación o plataforma financiera en sus móviles o computadoras. Además, una de cada cinco personas de entre 18 y 44 años comenzó a utilizar bancos exclusivamente online debido al confinamiento resultado del COVID-19.Sin embargo, los efectos de esto no son menores. Según explicó a Sputnik el director de ESET en Uruguay, José Luis López, uno de ellos es el de la vulnerabilidad creciente de los usuarios ante las estafas y robos de datos personales mediante correos electrónicos y mensajes de texto. Estos, en muchos casos, terminan con vaciamiento de sus cuentas.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, pandemia de coronavirus, cuentas bancarias, economía digital, robo de datos, bancos, robo, ciberseguridad