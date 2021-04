https://mundo.sputniknews.com/20210416/fin-del-dinero-para-la-sociedad-en-su-conjunto-seria-desastroso-1111267802.html

Fin del dinero: "Para la sociedad en su conjunto sería desastroso"

Una creciente lista de Estados, empresas y organismos internacionales se siguen sumando a la Alianza Better Than Cash (Mejor que el dinero). Sin embargo, no todos los efectos del fin del efectivo serían buenos.

2021-04-16T22:15+0000

Fin del dinero: "Para la sociedad en su conjunto sería desastroso" Una creciente lista de Estados, empresas y organismos internacionales se siguen sumando a la Alianza Better Than Cash (Mejor que el dinero). Sin embargo, el economista español Ricardo García Zaldívar habló con Sputnik de los efectos indeseados que podría generar el fin del dinero en efectivo.

Los motivos para terminar con el efectivo saltan a la vista: practicidad, pago a distancia, seguridad, transparencia fiscal, entre otros. Estos son algunos de los esgrimidos por la propia ONU, administradora de la Alianza Better Than Cash, creada por la Fundación Bill y Melinda Gates y apoyada por naciones y empresas de todo el globo.En cambio, los efectos negativos de una migración del dinero en papel al digital son menos notorios. Según explicó a Sputnik el economista Ricardo García Zaldívar, estos tienen que ver con la vigilancia estatal y bancaria, pero sobre todo con la apropiación de los medios de pago electrónicos por una parte de la población mundial que no accede a internet ni está bancarizada.El coordinador del Consejo Científico de la sede española de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana, habló también de los ganadores que tendría este cambio, y brindó ejemplos de intentos pasados que fracasaron. Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

