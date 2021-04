https://mundo.sputniknews.com/20210419/sin-casetas-pero-con-rebujito-sevilla-celebra-la-no-feria-de-abril-en-las-terrazas--video--1111316486.html

Sin casetas, pero con rebujito: Sevilla celebra la no Feria de Abril en las terrazas | Vídeo

Con la llegada del mes de abril, Sevilla se prepara para enfundarse el traje de flamenca. Sin embargo, por segundo año consecutivo tendrá que dejarlo en el

Con la llegada del mes de abril, Sevilla se prepara para enfundarse el traje de flamenca. Sin embargo, por segundo año consecutivo tendrá que dejarlo en el armario. Como sucediera en 2020, la pandemia obliga a suspender la celebración de la Feria de Abril, una de las festividades más conocidas de la capital andaluza.Las casetas no se han instalado en el Real de Los Remedios. Los caballos y los carruajes no cruzan la ciudad. Las noches de fiesta quedaron atrás, marcadas por el coronavirus y el toque de queda a las 23:00. Es más, el incremento acelerado de la incidencia en la capital hispalense obliga a cerrar toda actividad no esencial a partir de las 20:00. Esto incluye bares y restaurantes, únicos lugares donde se respiraba un mínimo ambiente de Feria.Sevilla entró en nivel 3 grado 1 el viernes 16 de abril, por lo que se debería haber adelantado el cierre de los locales de restauración el fin de semana. Sin embargo, las quejas de los hosteleros por lo inesperado de la situación provocaron que el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, pospusiese la aplicación del nuevo horario al domingo 18 de abril. Así, viernes y sábado los propietarios pudieron bajar la persiana a las 22:30.Las terrazas de la urbe del Guadalquivir rescataron la Feria de Abril el fin de semana en el que se tenía que haber iluminado la Portada. A pesar de la pandemia, la ciudad se mostraba bulliciosa con centenares de personas en busca de rebujito y su ración de pescaíto frito. Sobre las cabezas de los clientes, farolillos, mantones y cortinas al estilo de una caseta. De fondo, un hilo musical compuesto por sevillanas. Una indumentaria que adoptaron muchos bares en sintonía con las fechas. Decoración que se extendía a los balcones de la ciudad, donde flores y lunares tomaban su lugar.Hay quien se atrevió a pasear por Sevilla con el traje de flamenca. Incluso, varias bailaoras actuaron en las calles de la capital andaluza para recrear el ambiente ferial. Taconeo y palmas resonaron en el corazón de la urbe. "La Feria de Sevilla es muy, muy importante para todos. Pero en mi caso, vivo en Suiza, soy de aquí, de Sevilla, pero han pasado casi 10 años sin ir a la feria, así que vine aquí a trabajar, y ahora solo estoy aprovechando para vivir un poco lo que tanto extrañé, que es vestirme así y bailar flamenco y beber un rebujito", comenta una sevillana desde una terraza. El Ayuntamiento animaba a la población a que luciesen sus indumentarias de Feria para salir de casa. A pesar de la cancelación, el Consistorio mantuvo algunos de los actos típicos de esta época del año. Aunque la Portada no se encendió, sí que lo hicieron las luces de las plazas del Salvador y San Francisco. Se mantiene el mercadillo de moda y accesorios flamencos con una treintena de puestos en la plaza Nueva. También el parque de atracciones Vive Park, aunque en un espacio menor, y las exposiciones fotográficas de las calles del centro. Eso sí, el desfile de moda flamenca quedó cancelado. Es el único evento municipal que se ha visto afectado.La pandemia vuelve a poner en jaque a la Feria de Abril. Los hosteleros esperan que en 2022 se pueda llevar a cabo. Una celebración que dejó en la ciudad 890 millones de euros en 2019, último año en el que el Real de Los Remedios brilló.

Flamenco en las calles de Sevilla para recrear la Feria Varias 'bailaoras' se vistieron con sus tradicionales trajes de flamenca para actuar en las calles de Sevilla y recrear el ambiente de la emblemática Feria de Abril, cancelada por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus.

