¿Por qué Biden necesita una cumbre con Putin?

En primer lugar, la idea de la cumbre está relacionada con la escalada del conflicto en Donbás, cuyas consecuencias pueden afectar también las posiciones de

2021-04-17T12:10+0000

2021-04-17T12:10+0000

2021-04-17T12:11+0000

En primer lugar, la idea de la cumbre está relacionada con la escalada del conflicto en Donbás, cuyas consecuencias pueden afectar también las posiciones de Washington, opinó el senador ruso, Alexéi Pushkov.Además, según el senador, Biden es consciente de la vulnerabilidad del país frente a las últimas armas rusas: su petición de no "pasarse" con la respuesta a las sanciones muestra claramente su deseo de continuar el diálogo.Además, el líder estadounidense ve en la reunión con Putin una oportunidad para devolver a Rusia a la "comunidad global", añadió Pushkov. Pero Washington exigirá concesiones a Moscú a cambio de volver al G8: esto significa, en particular, renunciar al apoyo a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que no está interesada en el formato del G8, recordó el senador.El 13 de abril, Biden propuso a Putin celebrar una cumbre bilateral para procurar relaciones bilaterales estables.Dos días después, Washington anunció nuevas sanciones contra Moscú y expulsó a 10 miembros de la misión diplomática rusa. Además, la Casa Blanca extendió las sanciones a la deuda soberana de Rusia, al prohibir a las instituciones financieras de Estados Unidos participar en el mercado primario de bonos soberanos rusos en rublos, y de aquellos no denominados en rublos emitidos después del 14 de junio de 2021 por el Banco Central, el Fondo de Bienestar Nacional y el Ministerio de Finanzas de Rusia.En respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, Moscú prohibió la entrada al país a ocho ciudadanos estadounidenses, incluido el fiscal general estadounidense Merrick Garland, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, y el director del FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés), Christopher Wray.

