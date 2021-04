https://mundo.sputniknews.com/20210412/el-gobierno-checo-manifiesta-disposicion-de-garantizar-el-suministro-de-sputnik-v-1111063385.html

El Gobierno checo manifiesta disposición de garantizar el suministro de Sputnik V

El Gobierno checo manifiesta disposición de garantizar el suministro de Sputnik V

"Es hora de terminar el debate ideológico sobre si es una vacuna buena o no, eso lo decidirá la EMA. Es necesario seguir el mismo camino que Alemania, ponerse

"Es hora de terminar el debate ideológico sobre si es una vacuna buena o no, eso lo decidirá la EMA. Es necesario seguir el mismo camino que Alemania, ponerse en contacto con Rusia y acordar con ella que, si se aprueba la vacuna, la República Checa pueda garantizar su suministro. Estoy listo para volar a Moscú y negociarlo", dijo Hamacek en una rueda de prensa.Según el primer vicepresidente del Gobierno, si la República Checa no lo hace, corre el riesgo de permanecer al margen, observando cómo "varios países occidentales usan la vacuna aprobada por la EMA y la incluyen en su cartera".Hamacek señaló que la EMA ya está en proceso de examen del fármaco Sputnik V, así como resaltó la actividad de diferentes países, principalmente Alemania y Austria, que tiene como objetivo garantizar el suministro de este fármaco una vez que se apruebe en la EMA.Al mismo tiempo, el funcionario enfatizó que en su país "nadie se vacunará con un fármaco no certificado".El presidente de la República Checa, Milos Zeman, advirtió este 11 de abril que bastaría la aprobación del regulador nacional para el uso de Sputnik V en el país. El mandatario criticó a la EMA por la lentitud de la autorización de la vacuna, pues, indicó, decenas de personas fallecen cada día debido a la escasez de vacunas.Además, Zeman informó que el 47% de los participantes de un sondeo realizado recientemente por la edición MfDNES declararon que estaban dispuestos a vacunarse con Sputnik V en lugar de esperar bastante tiempo para vacunarse con otros fármacos contra el coronavirus.

