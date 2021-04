https://mundo.sputniknews.com/20210418/1111298080.html

Israel elimina el uso de máscaras al aire libre y reabre completamente las escuelas

Israel elimina el uso de máscaras al aire libre y reabre completamente las escuelas

"Hay una gran caída en la mortandad, pero mi consejo es que donde las personas se congregan muy cerca la una de la otra, deben usar una mascarilla. Debemos

"Hay una gran caída en la mortandad, pero mi consejo es que donde las personas se congregan muy cerca la una de la otra, deben usar una mascarilla. Debemos comportarnos correctamente para no echar a pique los avances", dijo Chezy Levy, director general del Ministerio de Salud.Mientras tanto, todos los estudiantes, desde la guardería hasta el grado 12, regresaron a clases presenciales regulares este 18 de abril, terminando con el requisito de que algunos niños todavía aprendan en clases más pequeñas.Los estudiantes de los grados 5-9 habían sido los únicos que estaban en cápsulas o grupos socialmente distanciados. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en el interior, pero se les permitirá quitárselas durante la clase de gimnasia, cuando comen y entre clases.Levy también reconoció la disminución del número de casos y lamentó que el 20% de los maestros en el país todavía no estén vacunados, pues a su juicio los niños menores de 16 años que no pueden vacunarse "están corriendo riesgos". Levy predijo que la vacunación para los niños de 12 a 15 años comenzará el próximo mes.Actualmente más de la mitad de la población en Israel está completamente inoculada contra el COVID-19, y los resultados demuestran, que, gracias a la vacunación, los nuevos casos diarios y los casos graves, caen a niveles no vistos en meses.Israel ha revertido gradualmente las restricciones del coronavirus al abrir negocios, lugares para eventos y otras actividades a medida que el número de casos disminuyen. Se espera que toda la economía pueda reabrir por completo el próximo mes si no hay un nuevo aumento en el contagio.

