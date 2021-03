https://mundo.sputniknews.com/20210307/israel-inicia-la-tercera-fase-del-desconfinamiento-1109618641.html

Israel inicia la tercera fase del desconfinamiento

Israel inicia la tercera fase del desconfinamiento

TEL AVIV (Sputnik) — El gabinete israelí aprobó la reapertura de gran parte de la economía que incluye restaurantes, cafés, escuelas de los grados séptimo a... 07.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-07T11:03+0000

2021-03-07T11:03+0000

2021-03-07T11:57+0000

internacional

coronavirus

israel

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1109618545_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9c159199d06b70e1197161c2cdff72b.jpg

También aprobó nuevas regulaciones en el aeropuerto Ben Gurión, el cual reanuda parcialmente sus operaciones. Ya no habrá un proceso de aprobación para los israelíes que regresan y unas 1.000 personas podrán ingresar al país desde cuatro ubicaciones: Nueva York, Fráncfort, Londres y París. Se espera que el número aumente a 3.000 a finales de esta semana.Además, se canceló la cuarentena obligatoria en los hoteles del coronavirus y se requerirá que los retornados se aíslen en sus casas.Los restaurantes y cafés podrán recibir en el interior hasta 100 personas con 'pases verdes', que indican que están totalmente vacunados, sin sobrepasar el 75% de su capacidad, mientras que en el exterior tienen capacidad para 100 personas, incluso sin pases.Los salones de eventos pueden abrir al 50% de su capacidad y máximo 300 personas con 'pases verdes', y hasta un 5% de los asistentes pueden ser personas sin pases pero con pruebas de virus negativas recientes.El límite de reuniones en general es de 20 personas en el interior y 50 al aire libre. Los comercios y locales no estarán obligados a tomar la temperatura de los clientes en la entrada.De acuerdo con el reglamento, los bebés menores de un año también podrán ingresar a lugares reservados para personas completamente inmunizadas. Además, aquellos que participaron en el ensayo clínico de la vacuna desarrollado por el Instituto de Investigación Biológica de Israel serán elegibles para el pasaporte verde.Las instituciones de educación superior y seminarios religiosos abrieron para personas vacunadas o recuperadas. Los lugares de culto pueden operar a capacidad parcial.Las atracciones turísticas, eventos deportivos y culturales reabrirán sus puertas solo para los titulares del 'pase verde'.El cruce fronterizo con Jordania se abrirá hasta dos veces por semana, y la frontera con Egipto se abrirá una vez para permitir que los israelíes regresen.El castigo por violar las reglas es una multa de 5.000 nuevos séqueles (1.500 dólares).El coordinador nacional del coronavirus, Nachman Ash, dijo el 5 de marzo que a pesar de la disminución general en la gravedad del brote de la tercera ola, Israel aún podría verse obligado a ingresar a un cuarto bloqueo para combatir la propagación del virus si la tasa de infección aumenta. Casos gravesLa mitad de los 710 pacientes graves del COVID-19 de Israel son de la comunidad árabe israelí, que representan alrededor del 21% de la población del país, y en donde las tasas de vacunación son las más bajas, informó el Canal 12.El 95% de los pacientes en estado grave no han sido inmunizados contra el virus, de los cuales el 25% son menores de 50 años, de acuerdo con el informe.Los casos graves entre las personas más jóvenes se han vuelto más comunes a medida que se propagan las nuevas variantes.Según un comunicado del Instituto científico Weizmann del profesor Eran Segal, alrededor del 90% de todos los israelíes mayores de 16 años que no son ultraortodoxos o árabes se han recuperado del COVID-19 o han recibido al menos una dosis de vacuna.La cifra equivalente para la comunidad ultraortodoxa fue del 70%, mientras que la tasa de inmunización más baja, el 67%, se registró entre los árabes israelíes.En el tramo de israelíes mayores de 50 años, Segal señaló que el 98% que no son ultraortodoxos o árabes están vacunados o recuperados. Para los ultraortodoxos, la cifra era del 81% y para los árabes, del 84%.El Canal 13 informó el 5 de marzo que las ciudades de mayoría árabe están designadas como áreas "rojas" con altas tasas de infección. En la ciudad árabe de Umm al Fahm, la tasa de infección semanal ha aumentado en un 45% y la tasa de positividad de la prueba es del 18%, según el informe.El número total de infecciones desde que comenzó la pandemia se acercó a las 800.000, de los cuales 40.565 son casos activos, incluidos 710 en estado grave, 273 listados como críticos y 234 en ventiladores. El número de muertos ascendió a 5.856.Casi 5 millones de israelíes (4.925.155) han recibido al menos una dosis de vacuna y 3.705.330 han recibido ambas inyecciones, según cifras del Ministerio de Sanidad.Los datos revelaron que el COVID-19 continúa disminuyendo en la mayoría de las áreas de Israel en medio de su campaña de vacunación líder en el mundo, al tiempo que el país entra en la siguiente fase de desconfinamiento.

/20210304/estrategia-de-vacunacion-de-la-ue-cada-pais-hace-la-guerra-por-su-cuenta-1109477324.html

/20210225/palestina-y-el-covid-19-la-gente-esta-sufriendo-mucho-y-las-bajas-son-bastantes-1109256568.html

/20210210/israel-hace-posible-la-vacunacion-masiva-y-los-conspiracionistas-contraatacan-1094385978.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

coronavirus, israel, oriente medio