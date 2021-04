https://mundo.sputniknews.com/20210416/esquiladores-uruguayos-en-la-mira-espana-investiga-si-introdujeron-la-variante-p1-1111254495.html

Esquiladores uruguayos en la mira: España investiga si introdujeron la variante P1

Cuando la pandemia de COVID-19 todavía era una novedad para el mundo, un contingente de 250 esquiladores uruguayos se convirtió en noticia por ir a

Cuando la pandemia de COVID-19 todavía era una novedad para el mundo, un contingente de 250 esquiladores uruguayos se convirtió en noticia por ir a contracorriente de las restricciones y tomarse un avión desde Uruguay hacia España, donde habían sido contratados por ganaderos españoles para encargarse de esquilar ovejas, una tarea para la que, en territorio español, escasea la mano de obra capacitada.El viaje atrajo la atención de medios internacionales en 2020 pero, tal como informó Sputnik en mayo de ese año, los esquiladores viajan a España para trabajar desde hace una década y se distribuyen en granjas de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha.El último contingente de uruguayos dejó especialmente bien parados a los trabajadores del país sudamericano, ya que medios españoles reportaron cómo su técnica y preparación les permitía realizar la tarea con mayor efectividad que la acostumbrada en España. "Nuestros esquiladores en España dejando bien alto a la Celeste", llegó a escribir en Twitter el entonces canciller uruguayo Ernesto Talvi, en referencia al color de la camiseta de las selecciones deportivas de Uruguay.Las buenas impresiones se convirtieron en preocupación un año después, cuando un nuevo contingente de esquiladores uruguayos que llegó a España para realizar la tarea es señalado como responsable de introducir un brote de COVID-19 que, para peor, puede ser provocado por la variante P1 del virus SARS-CoV-2, originada en Brasil.En efecto, según reportó el diario El Mundo, el brote fue detectado en un grupo de 30 esquiladores uruguayos que llegó en abril a la comunidad autónoma de Extremadura (oeste) para esquilar. Los 30 esquiladores, que fueron contratados por un empresario extremeño, arribaron al Aeropuerto de Barajas el 1 de abril y desde allí se dirigieron hacia su residencia temporal en Extremadura.En rueda de prensa el 14 de abril, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, informó que el primer caso de COVID-19 entre los uruguayos fue detectado el 11 de abril. Dos días después se comprobó un nuevo caso en otro esquilador, lo que llevó a las autoridades sanitarias a realizar test a todo el grupo de esquiladores.Del grupo de 30 esquiladores, 23 dieron positivo. Además, explicó Vergeles, se elaboró una lista de 137 "contactos estrechos" que los trabajadores uruguayos tuvieron durante los primeros días de su estadía, diseminados en 34 establecimientos ganaderos de Extremadura.La preocupación de las autoridades extremeñas se acrecentó luego de que los test realizados a los trabajadores hicieron presumir que podían estar infectados con la variante P1 o "brasileña", que actualmente no es predominante en Extremadura y que ya se ha vuelto predominante en Uruguay . De todas maneras, la autoridad sanitaria de Extremadura no contará con los resultados de la secuenciación genética que podría confirmar la sospecha hasta el 19 de abril.Con poco más de 1 millón de habitantes, Extremadura se mantiene en nivel de alerta 1, con la movilidad restringida y una incidencia acumulada de 142 casos cada 100.000 habitantes. El 14 de abril, la región reportó 133 casos nuevos de COVID-19, una cifra que motivó la preocupación del consejero de Sanidad."Del total de casos de ayer de personas infectadas por coronavirus, en un porcentaje importante estaban relacionados con el brote de los esquiladores. La dimensión del brote, por la cantidad de explotaciones ganaderas visitadas es muy importante", escribió en su cuenta de Twitter.Investigan si los uruguayos realizaron pruebas PCREl brote surgido entre los esquiladores encendió las alarmas entre las autoridades extremeñas ante la posibilidad de que los uruguayos no hubieran sido sometidos a pruebas PCR al llegar al Aeropuerto de Barajas, en Madrid.Según consignó El Diario, Vergeles pidió que se investigue qué controles debieron pasar los trabajadores uruguayos al pisar suelo español.Desde el 1 de enero de 2021, España cerró el ingreso de turistas uruguayos debido al recrudecimiento de casos de COVID-19 en el país sudamericano. La restricción no incluye a personas con pasaporte europeo ni a "trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia", categoría en la que ingresaron los esquiladores.La investigación también busca reconstruir los pasos de los uruguayos desde que salieron del aeropuerto. Por ese motivo, la Junta de Extremadura busca establecer qué vuelo tomaron los uruguayos para llegar a Madrid y qué autobuses abordaron para realizar el trayecto entre Madrid y Extremadura.

