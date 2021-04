https://mundo.sputniknews.com/20210409/el-canciller-uruguayo-asegura-que-el-pais-no-se-ira-del-mercosur-1110995705.html

El canciller uruguayo asegura que el país no se irá del Mercosur

"Uruguay no se va a ir del Mercosur, lo que pretendemos es el mejoramiento del Mercosur, pero atendiendo a la inserción internacional", indicó el canciller

2021-04-09T17:42+0000

américa latina

mercosur

uruguay

"Uruguay no se va a ir del Mercosur, lo que pretendemos es el mejoramiento del Mercosur, pero atendiendo a la inserción internacional", indicó el canciller uruguayo en radio El Espectador.El país viene insistiendo en flexibilizar el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendido), para permitir a sus integrantes negociar mejores aranceles con terceros países, en lo cual Argentina no está de acuerdo. Para el próximo 22 de abril, Argentina, quien tiene actualmente la presidencia pro tempore del bloque, convocó a pedido de Uruguay al Consejo del Mercado Común, es decir a los cancilleres y ministros de Economía de los países del Mercosur.En esa instancia Uruguay planteará el tema de la flexibilización del bloque y pretende ese día, dijo el ministro, "lograr la voluntad de los países del Mercosur para poder negociar con terceros".Bustillo aclaró que "Uruguay no se va a detener el día 22" de abril en buscar negociar con otros países fuera del bloque si ese día no hay un consenso.Agregó que no cree "que el 22 sea el final de esta historia" e indicó que aspira "a que sea el principio".El canciller señaló que Uruguay va a ir en busca de países y bloques que ha identificado para negociar, en ese sentido ya se ha reunido con Estados Unidos.El tema de la flexibilización del Mercosur generó un entredicho entre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Uruguay, Luis Lacalle Pou.El 26 de marzo pasado, durante una cumbre presidencial por los 30 años del Mercosur, el presidente uruguayo dijo que al no permitir la flexibilización, el bloque estaba siendo un "lastre" para su país.El presidente de Argentina respondió que quien considere que el Mercosur es un lastre puede "tomar otro barco".La flexibilización del Mercosur es impulsada por los gobiernos de Brasil y Uruguay, que buscan que los miembros del bloque puedan negociar acuerdos de libre comercio con terceros países de forma individual.

uruguay

2021

mercosur, uruguay