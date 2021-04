https://mundo.sputniknews.com/20210415/rusia-trabaja-en-reducir-cuota-del-dolar-en-las-reservas-internacionales-de-divisas-1111226024.html

Rusia trabaja en reducir cuota del dólar en las reservas internacionales de divisas

"La Federación de Rusia trabaja de manera coherente en reducir la presencia del dólar en las reservas internacionales [de divisas], así como en transacciones

"La Federación de Rusia trabaja de manera coherente en reducir la presencia del dólar en las reservas internacionales [de divisas], así como en transacciones con sus principales socios comerciales", dijo la portavoz en una rueda de prensa.Además, las autoridades rusas están desarrollando y promoviendo un sistema de pago que no dependa de la divisa estadounidense y lo tratan de conectar con otros sistemas similares del extranjero, igual de independientes de Washington, agregó Zajárova."Nos damos cuenta perfectamente que Washington usa tanto su divisa como su sistema financiero en calidad de herramienta para implementar de manera agresiva su política con fines de no simplemente eludir, sino destruir por completo el sistema legal internacional", expresó la diplomática.Dadas las circunstancias, es lógico que haya que adoptar medidas diseñadas para minimizar las pérdidas económicas y los riesgos de las transacciones, explicó Zajárova.Este 15 de abril, el Gobierno de EEUU impuso nuevas sanciones a 32 ciudadanos y entidades de Rusia, y también expulsó a diez integrantes de la misión diplomática de Moscú en Washington, por su presunta injerencia en las elecciones nacionales de 2020 y por otros actos de desinformación e interferencia.En particular, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las instituciones financieras de Estados Unidos realizar transacciones en el mercado principal de divisas para bonos denominados en nuevos rublos o no emitidos después del 14 de junio de 2021.Rusia ha negado en repetidas ocasiones todas las acusaciones de intromisión en las elecciones y piratería informática.

