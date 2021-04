https://mundo.sputniknews.com/20210415/la-cumbre-entre-putin-y-biden-podria-celebrarse-pese-a-las-sanciones-1111200831.html

La cumbre entre Putin y Biden, ¿podría celebrarse pese a las sanciones?

La cumbre entre Putin y Biden, ¿podría celebrarse pese a las sanciones?

La agencia Bloomberg, al alegar fuentes propias, comunicó que EEUU impondrá sanciones contra 12 ciudadanos y 20 organizaciones de Rusia y expulsará a diez

2021-04-15T10:19+0000

2021-04-15T10:19+0000

2021-04-15T10:19+0000

cumbre

joe biden

sanciones

vladímir putin

internacional

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105831/08/1058310885_0:369:2335:1682_1920x0_80_0_0_2bb30fa1183bf6b95656f99bb0ae8a6d.jpg

La agencia Bloomberg, al alegar fuentes propias, comunicó que EEUU impondrá sanciones contra 12 ciudadanos y 20 organizaciones de Rusia y expulsará a diez diplomáticos rusos por la supuesta injerencia en las elecciones y unos ciberataques, atribuidos a Moscú, efectuados a través de la empresa estadounidense SolarWinds.Según el periódico The New York Times, las sanciones se extenderán también a la deuda soberana de Rusia, aunque The Wall Street Journal escribe que afectarán solo la colocación primaria de la deuda.Biden en su reciente conversación telefónica con Putin le propuso reunirse en un tercer país. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, explicó que Biden habló de la posibilidad de celebrar la reunión en las próximas semanas.El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, al comentarlo dijo que no hay prisa para preparar la cumbre."La cumbre Rusia-EEUU es posible", porque la línea que aplica Washington no cambia a lo largo de los años, dijo Lukiánov al recordar que el expresidente de EEUU Barak Obama formulaba con elegancia esa concepción como "incorporación selectiva" (selective engagement), es decir, que EEUU admite cooperar con Rusia donde le conviene, manteniéndose en oposición en otras esferas.El experto recordó que las cumbres, tanto de la época soviética como las posteriores, siempre tenían una agenda concreta, se debatía aunque fuera solo un tema, para tomar una decisión y obtener un resultado, y constató que actualmente ese tipo de agendas no se dan."Si se trata de celebrar la reunión solo para verse las caras, puede producirse un efecto contrario a la normalización, las relaciones pueden empeorar", y puso como ejemplo el reciente encuentro en Alaska de las delegaciones china y estadounidense, que se tradujo en un cruce de acusaciones."EEUU usó ese encuentro para formular un montón de reproches a China, provocando primero su perplejidad y luego su furia. En teoría lo propio podría suceder en la cumbre ruso-estadounidense", resumió Lukiánov.

https://mundo.sputniknews.com/20210415/advierten-que-las-nuevas-sanciones-harian-mas-dificil-una-cumbre-de-biden-y-putin-1111196366.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cumbre, joe biden, sanciones, vladímir putin, eeuu, rusia