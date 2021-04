https://mundo.sputniknews.com/20210415/moscu-insta-a-no-interpretar-entrenamiento-del-ejercito-ruso-como-una-forma-de-agresion-1111210056.html

Moscú insta a no interpretar entrenamiento del Ejército ruso como una forma de agresión

Moscú insta a no interpretar entrenamiento del Ejército ruso como una forma de agresión

"Por segunda semana consecutiva nuestros diplomáticos instan a los socios a no distorsionar la realidad y a no interpretar el entrenamiento militar ruso

2021-04-15T14:00+0000

2021-04-15T14:00+0000

2021-04-15T14:20+0000

conflicto en ucrania

internacional

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1111210182_0:249:3043:1962_1920x0_80_0_0_9ea7a1271f10481d0a8c26c4040ed8f9.jpg

"Por segunda semana consecutiva nuestros diplomáticos instan a los socios a no distorsionar la realidad y a no interpretar el entrenamiento militar ruso programado que se lleva a cabo en territorio ruso como una manifestación de intenciones agresivas", dijo Zajárova a la prensa.La portavoz señaló que el entrenamiento del Ejército ruso "parece mucho más modesto que los ejercicios de las fuerzas armadas de Ucrania y los países de la OTAN".Rusia, reiteró Zajárova, una vez más llama a sus socios, en particular a Alemania y Francia, a dejar de participar en "una campaña de propaganda en torno a eventos" que pasan en el territorio ruso y no amenazan a nadie y "centrarse en alentar a Kiev a reducir las tensiones en Donbás e implementar los Acuerdos de Minsk".Además, Zajárova declaró que EEUU y la OTAN con sus acciones provocativas están aumentando tensiones en torno a Ucrania.Zajárova afirmó que EEUU y sus aliados de la OTAN acusan a Rusia del incremento de las fuerzas cerca de la frontera con Ucrania con el fin de "justificar, blanquear el aumento de la intensidad de sus propias actividades militares tanto en el territorio ucraniano como en su proximidad".La portavoz de la Cancillería rusa destacó que crece el número de entradas de buques militares de la OTAN en el mar Negro y de vuelos de bombarderos estratégicos estadounidenses sobre el mar Negro y Ucrania.Además, recordó que tan solo para 2021 la OTAN tiene previsto realizar siete maniobras en Ucrania.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, que ha provocado más de 13.000 muertos.Desde marzo pasado Ucrania, respaldada por países occidentales, acusa a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la zona del conflicto en Donbás. Moscú, por su parte, insiste en que está en su pleno derecho de mover sus propias tropas dentro del territorio ruso, y asevera que estas no amenazan a nadie.

https://mundo.sputniknews.com/20210413/ucrania-juega-con-fuego-a-medida-que-la-otan-se-acerca-peligrosamente-a-la-frontera-de-rusia-1111120244.html

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

conflicto en ucrania, eeuu, rusia