El presidente mexicano rechaza el reclutamiento de niños en autodefensas contra el crimen

"Con los niños no, aunque se tenga una causa, no se debe de utilizar a los niños, así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa no debe de utilizarse a los niños, es el caso del fenómeno migratorio y en cualquier caso", dijo el mandatario a periodistas.La declaración fue la respuesta a un nuevo reportaje periodístico ilustrado con un vídeo de 30 menores de 12 años vistiendo con camisetas verde olivo como "Policía Comunitaria".Los menores aparecen en un reportaje del periódico español El País armados y disparando armas de fuego, en el pequeño poblado de origen indígena de Ayahualtempa, enclavado en una empobrecida región remota de la Sierra Madre del Sur que atraviesa el montañoso estado de Guerrero, con costas al océano Pacífico.En las escenas, Bernardino Sánchez, responsable del las Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores de Ayahualtenpa, explica que organizó a los infantes para defenderse de los grupos criminales que atacan en la región."Mejor morir de pie que de morir de rodillas, tenemos 14 huérfanos" en la comunidad rural de un millar de personas, dice el organizador en el video.Los niños aparecen con armas precarias, como pistolas, escopetas, algunos rifles reales, pero también de madera, y se forman uniformados bajo mando marcial."Si no hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México, ni Gobierno de nuestro país que nos brinde seguridad, entonces ¡vamos a responder con fuego a los sicarios, hijos de la chingada [insulto]!", exclama el jefe, antes de que los niños disparen sus armas en la escena grabada.Respuesta gubernamentalLópez Obrador admitió que combatir al crimen organizado en esa zona montañosa es difícil.Sin embargo, aseguró que la ayuda a las comunidades indígenas en los tres estados más pobres del país, Chiapas, Guerrero y Oaxaca —en ese orden—, es una de las prioridades de los programas de asistencia social, que han permitido descender los niveles de violencia.Refirió por ejemplo la distribución gratuita de fertilizantes, el programa social Sembrando Vida, para sembrar árboles frutales y maderables, y las becas escolares para poder volver a clases.Cuestionó además que los gobiernos anteriores propiciaron la creación de autodefensas rurales, abandonando la responsabilidad del Estado.La actual administración decidió crear una Guardia Nacional, integrada en su gran mayoría por militares."La Guardia Nacional ya está actuando, pero no se debe utilizar a los niños", subrayó el mandatario.Comparó el caso con los migrantes que recorren con niños el territorio mexicano para cruzar hacia EEUU y solicitar asilo, amparados por legislaciones estadounidenses que impiden las deportaciones de menores.Reconoció que "Guerrero no es un paraíso", pero la violencia allí es menor en comparación con estados como Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, en el centro y oeste del país.Esta es la segunda vez que se difunde un video de con los menores armados en ese poblado, después del primero que data de marzo del año pasado.Sánchez, el adulto responsable de organizar la autodefensa con niños, expresa en el video su desencanto por incumplimiento de promesas de ayuda."El presidente dice que está al lado del pueblo, que nos va apoyar primero a los indígenas, pues hasta el momento no nos han apoyado; aquí estamos los indígenas con niños huérfanos y desplazados, que no haga promesa nada más porque vienen las campañas", dijo al referirse a los comicios municipales y legislativos de junio próximo.Entre las arengas que gritan los menores se escuchan: "¡Vivan las compañeras viudas! ¡Vivan los niños huérfanos! ¡Vivan nuestros hermanos caídos! ¡Vivan los compañeros desplazados!"

