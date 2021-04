https://mundo.sputniknews.com/20210415/lo-que-ocultan-los-numeros-tras-la-crisis-migratoria-en-la-frontera-sur-mexicana-1111194512.html

Lo que ocultan los números tras la "crisis migratoria" en la frontera sur mexicana

Lo que ocultan los números tras la "crisis migratoria" en la frontera sur mexicana

Con el anuncio del despliegue de 12.000 funcionarios del estado, policíacos, administrativos y de salud, para atender un "pico" migratorio en la frontera entre

2021-04-15

2021-04-15T12:00+0000

2021-04-15T12:00+0000

Con el anuncio del despliegue de 12.000 funcionarios del estado, policíacos, administrativos y de salud, para atender un "pico" migratorio en la frontera entre México y Guatemala se inauguró la nueva etapa de trabajo pautado con el nuevo Gobierno norteamericano. Según el argumento de la Administración Biden, el país busca evitar que "niños sean utilizados para ingresar a Estados Unidos".Desde la sociedad civil señalaron a Sputnik cómo puede manipularse la sensación de una "crisis inédita", comparando la información de marzo con los bajos niveles de movimiento del año 2020, debido a las restricciones fronterizas aplicadas por varios gobiernos centroamericanos bajo el argumento del control del contagio del nuevo coronavirus. Los flujos migratorios actuales han vuelto a los niveles de fines del año 2019, apuntó Rita Robles, integrante del Centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova y del Colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano, en diálogo con Sputnik."Hay un discurso falso desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración que dicen que tenemos una migración sin precedentes. Esto no es cierto, estamos en los mismos números con los que cerramos el año 2019, al mismo nivel. Si lo consideras respecto a 2020 cuando hubo un bajón, se mira una subida tremenda, pero hay precedentes similares", sostuvo.Además, el Colectivo denunció haber sido testigo del caso de una familia con tres menores de edad, que llegaron a México pidiendo asilo y en la frontera chiapaneca se les negó el acceso regular, indicándoles que debían entrar clandestinamente y luego regularizarse.Otros datosMediante el comunicado número 174 de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se anunció que debido al aumento del 100% de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se registró entre febrero y marzo de 2021, se desplegaron 12.000 personas para su atención. A la par, el Instituto Nacional de Migración mexicano respaldó la lectura de Relaciones Exteriores con la publicación de una infografía llamada Operativo migración irregular, fechado en abril de 2021 que presenta las cifras comparadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, tanto de México como de la Agencia migratoria norteamericana, la CBP."El INM incluyó a los niños, niñas y adolescentes como parte de la 'migración irregular' porque no termina de entender que los niños no son migrantes irregulares, sino sujetos de derechos a protección en primera fila", apuntó la fuente. Desde fines del año 2020, la Ley de migración mexicana fue modificada para armonizarla con la Ley General de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada en 2015, y estipular cuáles son las instituciones que deben actuar ante la llegada de niños, niñas y adolescentes solos o acompañados, para quitarle al Instituto de Migración la potestad que ostentó hasta ahora, para definir sobre su destino de permanencia o deportación. Robles explicó que en el INM prima una óptica de aplicación de reglamentaciones migratorias administrativas, que no logra incorporar a su discurso el tema del interés superior de la protección de la infancia, que mandata la ley.Según la nueva reglamentación, todo niño que entre al país solo o con sus padres debe recibir una tarjeta de visitante por razones humanitarias de parte de Migración para resolver la falta administrativa de haber ingresado clandestinamente al país; y ser canalizado a la Procuraduría de protección de niños, niñas y adolescentes correspondiente. Tampoco pueden continuar siendo recluidos en las Estaciones migratorias, que desde comienzos del milenio fueron construidas en México como cárceles exclusivas para migrantes, bajo control y gestión del INM. Sin embargo, hay un sitio provisorio de reclusión de migrantes en Chiapas, conocido como la Mosca, en dónde las organizaciones civiles hallaron menores de edad. Clandestino, ilegalEl lunes 5 de abril de 2021, un equipo del Colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano presenció cómo las autoridades impidieron el acceso regular por el Puente binacional Rodolfo Robles a una familia con tres menores de edad, que expresó su necesidad de obtener protección internacional, por medio de su refugio en México."La persona encargada negó el acceso de la familia y de los defensores de la sociedad civil hacia ellos en el puente fronterizo. Señaló que actualmente no tienen permitido el ingreso de ninguna persona y que la familia debería ingresar de manera irregular a México para posteriormente solicitar asilo en otro lugar", denunciaron en el comunicado público en que relataron estos hechos. Rita Robles comentó a Sputnik que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto solían practicar el acompañamiento directo de las familias en sus trámites migratorios y de protección internacional, a la par del asesoramiento legal que requieran, de manera gratuita. Debido a la suspensión de actividades generalizada en 2020, los integrantes del Colectivo de observación buscaron retomar esta vieja práctica como una forma de volver poco a poco a su trabajo en la ruta migratoria. Sin embargo, ese día 5 de abril, se les informó que no se les permitiría el ingreso al Puente Robles para auxiliar a los solicitantes de asilo que llegan desde Guatemala a México. "Fue un poco agresiva la respuesta y el trato para mis compañeros y compañeras que estuvieron en la frontera, eso nunca nos había pasado", señaló.Lo preocupante es que, aunque esta familia finalmente logró su ingreso al país, no se sabe cuántas otras han recibido una respuesta similar que los empuje a la inclemencia de la clandestinidad.

