El periplo por la justicia de una sobreviviente a un intento de feminicidio en México

La vida de María Eugenia Cruz Mejía cambió radicalmente desde el 23 de noviembre de 2017, fecha en que su marido intentó asesinarla a puñaladas en el sitio

La vida de María Eugenia Cruz Mejía cambió radicalmente desde el 23 de noviembre de 2017, fecha en que su marido intentó asesinarla a puñaladas en el sitio donde laboraba, trabajo que eventualmente perdió. Hasta la fecha no ha logrado reincorporarse al mercado laboral y vive con miedo, dice, de que le sustraigan a su hijo de manera violenta o que su marido, de quien aún no ha logrado divorciarse a pesar de lo ocurrido, vuelva a atacarla. A pesar de la sensibilidad existente en torno a importancia de atender la violencia cometida contra las mujeres, casos como el de Maru, como la llaman cariñosamente, evidencian la responsabilidad de las instituciones al no brindar protección a tiempo a las mujeres que manifestaron la inseguridad en que vivían y que acabaron sufriendo estas agresiones.El 19 de marzo de 2021, Cruz Mejía presentó una carta ante la Dirección General de Atención Ciudadana de la Ciudad de México, ubicada en Palacio Nacional, sede de la Presidencia de la República, solicitando la atención del poder político en los expedientes que aún la vinculan a quien fue su esposo y agresor, y también padre de su hijo. En copia de la carta presentada por la víctima, a la que tuvo acceso Sputnik, puede leerse cómo esta mujer explica los detalles de la espiral de violencia que tuvo que enfrentar desde que intentó divorciarse de su marido, en junio de 2017, que incluyó un ataque a puñaladas ocurrido ese mismo año. Ni en el caso penal por tentativa de feminicidio radicado en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Veracruz, se ha emitido sentencia, ni tampoco el pleito de divorcio y pensión alimenticia que inició en 2017 ha tenido resolución, así como no ha acabado el juicio en el ámbito familiar que se refiere a la patria potestad del niño de ambos.Dilación por nepotismoEl motivo que ha causado tal retraso de la acción de la Justicia, según denuncia Cruz Mejía, es el vínculo de la familia del agresor con el Poder Judicial del Estado de Veracruz, dado el papel de funcionaria judicial que desempeñó su madre. La fuente pidió que no se mencionen sus nombres en este artículo, debido a que el proceso se encuentra abierto y prefiere evitar represalias en su contra. En entrevista, la víctima detalló cómo desde el inicio hubo parcialidad de parte de los funcionarios del Juzgado hacia su marido, algo que él refería que se debía a "que su mamá charoleaba en los Juzgados, es decir, que utilizaba su cargo público para que las cuestiones salieran a su favor, mientras mi abogada no iba a poder hacer nada, porque no era de renombre", dijo Cruz a Sputnik.Explicó que la violencia de parte de su marido comenzó desde que convivían, ya que el hombre la alejó de sus amistades, la menospreciaba y la trataba mal. La mujer comentó que incluso la lastimaba aplicándole llaves de lucha libre para inmovilizarla. En el momento en que le pidió ayuda a su suegra, relató que ésta le respondió que tenía que soportar a su marido tal y como era, porque si no perdería a su hijo en común. Cruz Mejía intentó dos veces levantar la denuncia por violencia contra su marido, pero en ambas ocasiones le negaron esa posibilidad en su ciudad natal, respondiendo que "sólo eran palabras de una mujer despechada".Cuando finalmente logró entablar un pleito judicial contra su esposo, recordó en diálogo con este medio que, en los Juzgados actuantes les escondían el expediente, o invariablemente sus argumentos eran desechados, las promociones de su abogada no prosperaban y todo les era rechazado. "Me gustaría resaltar el hecho [de] que existe un evidente tráfico de influencias en mis asuntos. Hay muchas personas vinculadas al Poder Judicial y tengo mucho miedo de lo que pueda pasar, porque así como se valieron de artilugios violando mis derechos, nada me garantiza que no van a quitarme a mi hijo o que no van a dejar libre a mi agresor", explicó Cruz Mejía. A pesar de haber sido detenido en flagrancia tras el intento de feminicidio contra María Eugenia, su agresor recibió el beneficio de la medida cautelar de prisión domiciliaria desde el 14 de enero de 2020, fecha en que fue remitido a su domicilio, donde permanece sin restricciones de comunicación ni de visitas.

