El mayor banco de Rusia duda que sanciones de EEUU afecten mucho la economía rusa

El mayor banco de Rusia duda que sanciones de EEUU afecten mucho la economía rusa

MOSCÚ (Sputnik) — Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a la deuda soberana de Rusia no tendrán un impacto muy negativo en la economía rusa... 15.04.2021, Sputnik Mundo

Subrayó que Rusia es capaz de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones generadas por las sanciones impuestas este jueves 15 por EEUU.Explicó que Washington no impuso las sanciones a toda la deuda soberana de Rusia, porque en caso contrario estas se habrían convertido en las sanciones no contra el Estado ruso, sino contra los propios inversores estadounidenses."Por lo tanto, esas sanciones fueron adoptadas solo contra la nueva deuda, lo que es un paso bastante razonable, ya que de lo contrario habría surgido el pánico y los inversores extranjeros habrían comenzado a vender valores", continuó Gref.De este modo los inversores rusos habrían recibido una oportunidad excelente de comprar esos valores con un gran descuento, puntualizó el presidente de Sberbank.Este jueves 15, el Gobierno de EEUU impuso nuevas sanciones a 32 ciudadanos y entidades de Rusia, y también expulsó a diez integrantes de la misión diplomática de Moscú en Washington, por su presunta injerencia en las elecciones nacionales de 2020 y por otros actos de desinformación e interferencia.En particular, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las instituciones financieras de Estados Unidos realizar transacciones en el mercado principal de divisas para bonos denominados en nuevos rublos o no emitidos después del 14 de junio de 2021.Esta orden permite extender las sanciones contra la deuda soberana de la nación euroasiática, según el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.Rusia ha negado en repetidas ocasiones todas las acusaciones de intromisión en las elecciones y piratería informática.

