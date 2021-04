https://mundo.sputniknews.com/20210414/sector-alimentario-y-de-bebidas-de-iberoamerica-exhibe-su-confianza-en-el-mercado-ruso-1111155347.html

Sector alimentario y de bebidas de Iberoamérica exhibe su confianza en el mercado ruso

El evento, que arrancó este 12 de abril, reunió en esta ocasión a más de 1500 expositores de 42 países, entre ellos iberoamericanos. Una participación moderada

2021-04-14T11:55+0000

El evento, que arrancó este 12 de abril, reunió en esta ocasión a más de 1500 expositores de 42 países, entre ellos iberoamericanos. Una participación moderada en comparación con la época previa al COVID-19, pero que sí puede considerarse nutrida dado el ambiente en el que se celebra la PRODEXPO de este año, en cuyas instalaciones se desplegaron hasta 10 exposiciones nacionales, como la de España.De hecho, su pabellón nacional es "el más antiguo" en la feria, indicó el jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de la nación ibérica en Moscú, David Feijoo, quien lamentó que las restricciones para viajar sólo hayan permitido la llegada de tan sólo cinco empresas españolas —frente a las 34 que desembarcaron en 2020— que han traído "vinos, aceitunas, aceite de oliva, mantecados y turrones".De acuerdo con Feijoo, en España hay "mucho interés" por exportar a Rusia, habiendo también un malestar por las sanciones que lo complican y que han hecho que el país euroasiático haya avanzado significativamente hacia su autosuficiencia agroalimentaria, con lo cual la vuelta a su mercado no sería fácil.Por su parte, el representante de Perú en la feria, Vladímir Kucheriavyj, especialista de PROMPERÚ en Rusia, resaltó una buena dinámica de las exportaciones de ‘superfoods’ de la nación andina al país euroasiático.Argentina en esta ocasión está representada por una sola compañía de vinos, Fecovita, y la empresa distribuidora y exportadora de esta bebida, Wenfor, cuyo responsable para el marcado ruso, Ígor Markus, afirmó que se trata de una oferta que combina una excelente relación calidad-precio.En la PRODEXPO 2021 participa también la Asociación Colombiana de Productores de Ingredientes Alimenticios. Su representante, Vitaliy Drobyshevskiy, señaló a Radio Sputnik que la entidad exporta a Rusia alrededor de una tonelada de chocolates colombianos anualmente, entre otros productos relacionados."Curiosamente, el consumo de chocolate no sólo no disminuye durante las crisis, sino a veces lo contrario. Y es que, en situaciones estresantes la gente tiende a buscar vías para complacerse a sí misma, y el chocolate constituye una excelente y accesible opción. De manera que los volúmenes de nuestros suministros a Rusia no se redujeron en el contexto de la pandemia, sino que incluso nos planteamos incrementarlos", destacó.La feria PRODEXPO continuará sus labores hasta el próximo día 16 de abril.

