Prodexpo 2021: la feria vuelve a Moscú en medio de la pandemia

Habitualmente, el evento se realizaba en la capital de Rusia en febrero, pero este año fue aplazado debido a las restricciones impuestas por la propagación del

Habitualmente, el evento se realizaba en la capital de Rusia en febrero, pero este año fue aplazado debido a las restricciones impuestas por la propagación del coronavirus y se celebra del 12 al 16 de abril.Sin embargo, el impacto de la pandemia se reflejó no solo en la fecha, sino también en el formato, que cada año cuenta con participación de numerosas empresas extranjeras que buscan mostrar y promover sus productos, establecer importantes contactos y conquistar el mercado ruso.Desgraciadamente, este año numerosos productores extranjeros no pudieron viajar a Rusia debido al cierre de fronteras y la ausencia de visados, lo que redujo en gran medida la participación internacional. Sin embargo, la expo mantiene su importancia, que incluso aumenta en las condiciones actuales, cuando el sector comercial se convierte en uno de los más afectados por el coronavirus.Diferencia enormePersonas con máscaras, guantes obligatorios y stands medio vacíos, todo esto fue imposible de imaginar en la edición anterior, que tuvo lugar en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. Y ahora, un año después, ya no estamos sorprendidos por estas medidas que parecen convertirse en una nueva realidad.Sputnik conversó con representantes de varios países participantes, que contaron cuál es la diferencia de la edición actual y por qué es tan importante tomar parte de este evento."Lamentablemente hay una diferencia enorme, el año pasado había dos pabellones, uno exclusivo de vinos y otro de alimentos, con una suma de más de 35-40 empresas que venían desde España a participar aquí", afirmó a Sputnik el consejero económico y comercial de la Embajada española en Moscú, Pablo Martínez Segrelles."Este año con las restricciones de viaje no pueden venir los comerciales españoles y eso reduce la participación de empresas que tienen aquí una presencia física, por lo tanto no participan aquellas nuevas que vienen para buscar a un importador que es una parte del público objetivo de esta feria muy importante", agregó.A su vez, el especialista en turismo de Promperú Rusia, Vladímir Kucheriávij, destacó a Sputnik que la gran diferencia entre la edición actual y las de los años anteriores consiste en la necesidad de cumplir con las medidas restrictivas anti-COVID.Para Brasil, que participa desde hace 16 años, la 28 edición también tiene muchas diferencias, en particular este año su stand es tres veces menor que en la edición pasada, mientras, debido a las restricciones de viajes, están presentes solo las empresas que tienen representantes en Rusia."Todo es diferente, pero nosotros consideramos que es importante para Brasil estar en esta feria que es muy importante para nuestro trabajo de promover los productos alimenticios en toda la región de Eurasia", declaró a Sputnik el jefe de la oficina de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) en Moscú, Almir Ribeiro Américo.Evento importanteHablando de las expectativas de Brasil de esta edición de la feria, el jefe de la Apex-Brasil en Rusia subrayó que "no son tan grandes como antes", pero afirmó que el objetivo principal es "mantener los buenos contactos con empresas rusas y mostrarles que a pesar de la pandemia el trabajo continúa".A su vez, el representante de Promperú Rusia también destacó la importancia de la feria para la promoción de productos nacionales en el mercado ruso y el desarrollo de la cooperación en el comercio."Para nosotros participar aquí este año es muy importante porque el año pasado con la pandemia sufrimos mucho y no solo en Rusia, sino por todo el mundo, y muchos países todavía no están recuperados. Los países en Europa, EEUU, están cerrados, no hay ferias ni nada, y por eso la oficina central en Lima está muy contenta de poder participar aquí en una feria internacional tan grande y presentar sus productos, los superfoods peruanos que son muy importantes para el mercado peruano", afirmó Kucheriávij.El represente de España en el evento Pablo Martínez Segrelles compartió esta opinión y subrayó que la feria representa una buena oportunidad para las empresas para que puedan "dar a conocer sus productos y expandir un poco su presencia" en el mercado ruso.

