La Embajada de Perú destaca interés del mercado ruso en la gastronomía peruana

"El negocio no se paró, todavía hay demanda, hay interés sobre los productos sanos, sobre los 'superfoods', por eso podemos decir que seguimos avanzando,

El representante de la Embajada subrayó que "la gastronomía peruana es muy famosa y tiene mucho prestigio", al recordar que tres restaurantes de los diez mejores del mundo están en Lima."Estamos muy orgullosos de este hecho y claro que podemos promover la gastronomía peruana en Rusia, todavía en Moscú hay solo un restaurante peruano, pero en muchas cafeterías y restaurantes aparecen platos con ingredientes peruanos, por ejemplo la quinoa, hay ensaladas con quinoa casi por todas partes; el cebiche que aparece en muchas cafeterías y ya la gente lo conoce; los postres con semillas de chía, las frutas peruanas: mango, arándano, aguacates, todo eso la gente ya lo conoce y lo quiere comprar y probar" explicó.La feria agroalimentaria internacional Prodexpo, que habitualmente se realizaba en la capital de Rusia en febrero, este año se desarrolla del 12 al 16 de abril, ya que fue aplazada debido a las restricciones impuestas por la propagación del coronavirus."Para nosotros participar aquí este año es muy importante porque el año pasado con la pandemia sufrimos mucho y no solo en Rusia, sino por todo el mundo, y muchos países todavía no están recuperados, los países en Europa, EEUU están cerrados, no hay ferias ni nada, y por eso la oficina central en Lima está muy contenta de poder participar aquí en una feria internacional tan grande y presentar sus productos, los 'Superfoods' peruanos que son muy importantes para el mercado peruano", puntualizó Kucheriávij.Café peruano en RusiaPerú tiene la intención de promover en el mercado ruso café de alta calidad, afirmó a Sputnik el especialista en turismo de la oficina comercial de la embajada peruana en Moscú, Vladímir Kucheriávij.Agregó que, sin embargo, el país está interesado en la promoción en el mercado ruso no solo del café, sino de otros productos nacionales."También queremos promover el pisco peruano que es una bebida alcohólica bastante fuerte, tiene 40 grados, se hace de uvas y es un orgullo nacional peruano; el chocolate peruano, los granos: quinoa, chía, estamos trabajando en eso, y por supuesto queremos seguir promoviendo las frutas: mango, aguacates y granadas de Perú", precisó el representante de la embajada.Según el Servicio Federal de Aduanas ruso, el giro comercial entre Rusia y Perú se redujo un 25,3 por ciento entre enero y diciembre de 2020 con respecto al año anterior, hasta 409,7 millones de dólares.En particular, las exportaciones de Rusia a Perú disminuyeron un 23,9%, hasta 201,3 millones de dólares, mientras las importaciones rusas desde el país andino se redujeron un 26,6%, hasta 208,3 millones de dólares.

