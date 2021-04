https://mundo.sputniknews.com/20210414/peru-candidatos-presidenciales-castillo-y-keiko-consolidan-su-pase-a-segunda-vuelta-1111165538.html

Perú: candidatos presidenciales Castillo y Keiko consolidan su pase a segunda vuelta

Mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori recibió poco más de 13% de los votos en su tercera campaña presidencial, el profesor y sindicalista

Mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori recibió poco más de 13% de los votos en su tercera campaña presidencial, el profesor y sindicalista Castillo, que pretende llegar a palacio con el movimiento de izquierda Perú Libre, se llevó casi el 19% de los votos. Tras conocer los resultados, el populista aseguró que continuará con su campaña sin buscar alianzas con otros partidos.El economista Hernando de Soto quien, según el primer reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, estaba en segundo puesto, pasó al tercero con 11% de votos válidos.Tras su pase a segunda vuelta Keiko Fujimori prefirió el silencio y se refugió en su hogar en donde dijo que no se pronunciará oficialmente hasta que no se contabilice el 100% los votos.La primera vuelta de las elecciones presidenciales del Perú, celebradas el 11 de abril, destacaron por la sorpresa de un favorito inesperado, el izquierdista Pedro Castillo, quien se definió como favorito para la segunda vuelta.BoliviaEl Gobierno inició una campaña contra el acaparamiento de las vacunas anti-COVID y demandó el levantamiento de las patentes para producir de forma masiva los fármacos y beneficiar a países más necesitados. Ante el cuerpo diplomático acreditado en la nación andina, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Rogelio Mayta, recordó que actualmente decenas de países no han recibido ni una sola dosis, la escasez de medicamentos y de pruebas para diagnosticar la enfermedad.MéxicoEl Gobierno busca tener lista su propia vacuna contra COVID-19 antes de que finalice el año y anunció que las pruebas en humanos de la inyección mexicana contra el coronavirus, bautizada como Patria, comenzarán en abril. Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

2021

elecciones generales en perú (2021), vacuna contra coronavirus, covid-19, méxico, perú, segunda vuelta, bolivia