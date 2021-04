https://mundo.sputniknews.com/20210412/venezuela-afirma-ante-la-onu-que-reforzo-el-sistema-de-vigilancia-en-la-lucha-contra-narcotrafico-1111066699.html

Venezuela afirma ante la ONU que reforzó el sistema de vigilancia en la lucha contra narcotráfico

Venezuela afirma ante la ONU que reforzó el sistema de vigilancia en la lucha contra narcotráfico

"Ante la posición estratégica de Venezuela, ubicada en un área donde se entrecruzan varios corredores aéreos y marítimos, lo cuales les resultan atractivos a los grupos delictivos que intentan hacer uso del territorio para el tráfico ilícito y así satisfacer la creciente demandas de drogas en el hemisferio norte, el sistema de vigilancia y control de nuestro Gobierno ha debido reconfigurarse en función de enfrentar responsablemente este fenómeno", expresó López en la sesión virtual de la ONU.El superintendente aseguró que Venezuela ha venido implementando acciones en el combate a las drogas, orientadas a la reducción de la oferta y la demanda, cuyos planes se han ejecutado en centros educativos y promoviendo modelos de vida saludable.López manifestó que Venezuela enfrenta la carencia de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, debido a las sanciones impuestas por diversos países."En el caso de Venezuela se suman impedimentos adicionales, entre los que se encuentra la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales, la manipulación de realidades sobre nuestra acciones en materia contra la lucha al tráfico de drogas, así como la ausencia de cooperación por motivaciones políticas, militares, y económicas por parte de ciertos países", comentó.De igual manera, el funcionario indicó que el actual contexto de pandemia exige una cooperación internacional efectiva con acciones coordinadas, integrales y multidisciplinarias sobre la base de datos científicos y un manejo selectivo y no politizado del tema sobre el narcotráfico.López aseguró que Venezuela mantiene el estatus otorgado por las Naciones Unidas de ser un país libre de cultivo ilícito, en donde no existe un problema de tráfico de droga endémico, ni una alta prevalencia en el consumo, y que su sistema financiero no se "aprovecha de la legitimación de capitales".El Gobierno venezolano ha denunciado que es víctima del tráfico de drogas desde Colombia.En febrero pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el 100% de la droga decomisada en su país proviene de Colombia, producto del "narcoestado" que dirige su homólogo Iván Duque.Maduro indicó que en el período 2005-2020 lograron incautar 813,7 toneladas de drogas provenientes del vecino país.

