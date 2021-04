https://mundo.sputniknews.com/20210412/tres-informes-diferentes-revelan-fallos-de-seguridad-en-los-iphone-y-ipad-1111064159.html

Tres informes diferentes revelan fallos de seguridad en los iPhone y iPad

Primero, el desarrollador Kosta Eleftheriou ha sacado a la luz un sorprendente fallo en la App Store que permite a los estafadores robar millones de dólares a

Primero, el desarrollador Kosta Eleftheriou ha sacado a la luz un sorprendente fallo en la App Store que permite a los estafadores robar millones de dólares a los propietarios de iPad y iPhone utilizando el propio sistema de compras de Apple y la empresa saca provecho de esto. Luego, un ingeniero de la misma corporación estadounidense ha admitido que la seguridad de la App Store no logra proteger a los usuarios de iPhone y iPad de aquellas aplicaciones que los estafan.Eric Friedman, jefe de la unidad de Algoritmos de Ingeniería de Fraude y Riesgo de Apple, comparó la seguridad que su tienda de aplicaciones brinda contra los actores maliciosos con "llevar un cuchillo de plástico para la mantequilla a un tiroteo", según documentos legales citados por The Financial Times.También equiparó el proceso de revisión por el que pasan las nuevas app de la App Store con "la bonita mujer que te recibe en el aeropuerto de Hawái", más que como un "perro detector de drogas". Añadió que el gigante tecnológico estadounidense dista mucho de ser capaz de "desviar a los atacantes sofisticados".La revelación podría suponer un golpe importante para la empresa. Los de Cupertino insisten en el polémico impuesto del 30% que aplica a las compras digitales de aplicaciones descargadas de su tienda de aplicaciones, necesario para financiar y gestionar la tienda y proteger a los consumidores de los malware.Las revelaciones salieron a la luz сomo parte del caso judicial en curso entre el gigante tecnológico y Epic Games. El proceso tiene lugar después de que la empresa creadora de videojuegos permitiera realizar compras en su juego Fortnite sin pagar las tasas de Apple y Google. Y es que dicha práctica va en contra de las reglas tanto de la App Store como de Google Play, por lo que el juego fue eliminado de ambas tiendas.La compañía de Cupertino presentó una contrademanda a Epic Games en la que señalaba que, gracias a sus herramientas de promoción, los dos años que el juego estuvo allí aportaron a sus creadores más de 500 millones de dólares de ingresos.En otro informe, la compañía de ciberseguridad Avast ha revelado que en la tienda de aplicaciones de Apple hay casi el doble de programas basura que estafan a los usuarios que en la Play Store de Google, y que se obtienen 10 veces más ingresos de los usuarios objeto de estafas.Por su parte, Apple sostiene que su tienda de aplicaciones es "significativamente más segura" que Android y que también puede ayudar a los desarrolladores a evitar el tipo de fraude que Epic "ha experimentado utilizando procesadores de pago de terceros en Fortnite".

