Rusia cree que su cooperación espacial con países europeos tiene un gran potencial

El diplomático recordó que "la mayoría de los europeos que viajaron al espacio volaron en naves rusas" y hasta se entrenaron en Rusia.

2021-04-12T11:08+0000

2021-04-12T11:08+0000

2021-04-12T11:33+0000

consejo de europa

conquista espacial

espacio

internacional

rusia

europa

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107935/00/1079350062_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_17a02028707a9cf5910570c351ae92ee.jpg

El diplomático recordó que "la mayoría de los europeos que viajaron al espacio volaron en naves rusas" y hasta se entrenaron en Rusia."Estoy convencido de que nuestra interacción con los países europeos en esta dirección tiene un gran potencial no revelado. El Consejo de Europa podría desempeñar su papel en esto", señaló.El funcionario felicitó a todos por el 60 aniversario del legendario vuelo al espacio del primer cosmonauta, Yuri Gagarin, así como destacó la importancia de que la ONU declarara el 12 de abril el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, reconociendo el carácter primordial de la exploración del espacio.El representante permanente ruso señaló que el tema de la investigación espacial no resulta nuevo para el Consejo de Europa, cuyos organismos adoptaron documentos sobre la protección de la Tierra contra la amenaza de los meteoritos, sobre la necesidad de cooperación en la investigación de la Luna, el uso de la tecnología espacial para monitorear los desastres naturales.Según Soltanovski, la organización podría atraer la atención de los políticos y de la opinión pública a aquellas áreas donde existe un alto potencial de la cooperación en el espacio para el beneficio de todos los países."La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en este momento, por desgracia, está más centrada en varios tipos de escándalos y conflictos. Mientras tanto, esa estructura ha adoptado muchas iniciativas relacionadas con ciertos aspectos de la exploración espacial y, en general, la ciencia básica. Me gustaría que la PACE estuviera menos inmersa en disputas políticas y más comprometida en las áreas de cooperación internacional que beneficiarán a todos los europeos", destacó.Soltanovsky reveló que el 15 de abril, con motivo del 60 aniversario del primer vuelo al espacio de Gagarin, se celebrará una mesa redonda en la que participarán la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, el cosmonauta y director ejecutivo de Roscosmos para programas espaciales tripulados, Serguéi Krikaliov, así como el astronauta, primer comandante europeo de la EEI y jefe del Centro de Entrenamiento de Astronautas de la Agencia Espacial Europea, Frank de Winne."Para que los residentes de Estrasburgo puedan disfrutar de esta fecha trascendental con nosotros y en honor a la fiesta, instalamos pancartas con fotos de Yuri Gagarin y su cohete en el césped frente a la sede del Consejo de Europa", agregó. El diplomático ruso también compartió sus recuerdos personales del vuelo de Gagarin, ocurrido el 12 de abril de 1961.Según el representante de Rusia, los niños de esa época coleccionaban sellos con imágenes de los cosmonautas y se quedaban fascinados con "los libros fantásticos y futorológicos de Iván Efrémov, Alexandr Beliáev, Kir Bulichov, los hermanos Strugatski, Stanislav Lem, Arthur Clarke, Herbert Wells, Isaac Asimov, Ray Bradbury y muchos otros".Sin embargo, recalcó el funcionario, con las primeras tragedias arribó la conciencia de los riesgos y el enorme peligro existente para quienes viajan al espacio."La muerte de Vladímir Komarov en 1967, de Georgui Dobrovolski, Vladislav Vólkov, Viktor Patsáyev en 1971, el trágico final del vuelo de entrenamiento de Yuri Gagarin en el Mig-15 junto con Vladímir Sergueev, también se convirtieron en una tragedia para nuestra familia", relató.Soltanovski señaló que los primeros logros espaciales, no obstante, fueron percibidos como un milagro, y solo entonces llegó la conciencia del infinito de las posibilidades humanas, la fe en la ciencia y la tecnología."Quedó claro que los seres humanos llegaron allí en serio y por mucho tiempo, no se limitarán a las sondas automáticas, sino que tienen la intención de vivir en el espacio, ir a otros mundos. En esos avances los percibo como logros no solo de mi país, sino de toda la humanidad", concluyó.

rusia

2021

