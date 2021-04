https://mundo.sputniknews.com/20210409/gagarin-sigue-vivo-en-7-ciudades-de-america-latina-1111005983.html

Gagarin sigue vivo en 7 ciudades de América Latina

Cuando el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en alcanzar el espacio exterior, aquel 12 de abril de 1961 a bordo de la cápsula

Cuando el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en alcanzar el espacio exterior, aquel 12 de abril de 1961 a bordo de la cápsula Vostok 1, sabía que estaba alcanzando una hazaña histórica pero quizás no se imaginó que, 60 años después, su rostro seguiría inmortalizado en infinidad de estatuas, bustos y monumentos alrededor del mundo.Los homenajes a Gagarin en América Latina se sucedieron desde que concretó su hazaña pero la colocación de bustos y placas conmemorativas se disparó desde 2011, cuando se cumplieron 50 años de su misión al espacio. Hoy, el cosmonauta más famoso sigue vivo en varios bustos o estatuas diseminadas por el territorio latinoamericano.¿En qué ciudades de América Latina hay monumentos a Yuri Gagarin?En 2016, cuando se conmemoraron los 55 años del viaje de Gagarin, el Planetario de Buenos Aires inauguró un busto en homenaje al cosmonauta. El monumento, que reproduce la cabeza del héroe soviético con su casco, se encuentra dentro del edificio del planetario y contiene una placa con la leyenda que describe al aventurero como un "hijo del pueblo ruso quien en 1961, por primera vez en la historia de la humanidad, viajó al espacio exterior".Buenos Aires no es la única ciudad argentina con un homenaje al cosmonauta. En 2019, en La Punta, una ciudad de la provincia de San Luis (centro-oeste), fue instalado otro busto en honor a Gagarin.El monumento está emplazado dentro del Parque Astronómico La Punta, un espacio dedicado a la astronomía dentro del campus de la Universidad de La Punta. Fue inaugurado el 4 de octubre de 2019, una fecha simbólica para la conquista espacial soviética ya que ese día, pero de 1957, Moscú lanzó su primer satélite artificial al espacio.Aquella inauguración, en la que participaron el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, la directora del Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Buenos Aires, Olga Muratova, y excosmonauta y héroe de la Federación Rusa Sergei Revin, contó con la participación de varios niños que homenajearon a Gagarin vistiéndose de cosmonautas.La pandemia de COVID-19 no impidió que Gagarin siguiera cosechando homenajes por América Latina. En septiembre de 2020, la Intendencia de Montevideo y la embajada rusa en la capital uruguaya inauguraron un busto del cosmonauta.A diferencia de otros monumentos, la escultura no se encuentra dentro de un museo o espacio cerrado, sino sobre una de las avenidas más emblemáticas de la capital, la Avenida Italia, a la vista de todos los transeúntes y sobre un espacio libre que desde hace décadas ya llevaba el nombre del explorador soviético. La placa conmemorativa lo destaca como el "primer cosmonauta del mundo en vuelo al espacio ultraterrestre".Antes de 2020 Montevideo ya tenía un homenaje a Gagarin, cuya historia es por demás curiosa. De hecho, el primer busto del cosmonauta se instaló en Montevideo en 1998 en la plaza que lleva su nombre, sobre la Avenida Italia. Se trataba de una escultura hecha por el ruso Zurab Tsereteli y que mostraba una faceta diferente a la de las últimas piezas creadas sobre el cosmonauta: con uniforme militar y sin su casco espacial.A pesar de que la escultura de bronce pesaba casi una tonelada, fue misteriosamente robada en 2011 y Tsereteli debió enviar una nueva versión a Montevideo. La estatua ya no se ubicó en la misma plaza sino dentro del Planetario de Montevideo. En 2011, el suplemento Rusia Hoy del diario uruguayo El Observador recogía una anécdota curiosa: la estatua demoró en ser colocada en el Planetario y terminó siendo instalada de apuro cuando una autoridad rusa visitaba Montevideo.2014 fue el año para que la capital salvadoreña tuviera su busto en homenaje a Gagarin. Se ubicó en junto a la intersección del bulevar Monseñor Romero con la alameda Manuel Enrique Araujo, en un espacio libre otorgado por el Ministerio de Obras Públicas salvadoreño.Al igual que otros bustos en la región, la escultura representa a Gagarin con su casco. La obra fue realizada en bronce por el escultor ruso Andrey V. Tytyshnikov y fue donada a El Salvador por la sección Pushkin de la Unión de Escritores de Rusia.En 2017, la Ciudad de México colocó un busto del cosmonauta dentro del Museo de Historia Natural, uno de los puntos más emblemáticos de la capital. La obra, que también sigue la estética de representarlo con su traje de cosmonauta, estuvo a cargo del artista Alexey Dimitrievich Leonov y fue emplazada en la entrada de la Sala Universo del museo. Su instalación fue posible gracias a una donación de la Embajada Rusa en México, en coordinación con la Agencia Espacial Mexicana.La capital cubana fue uno de los lugares visitados por Gagarin durante la gira internacional que hizo luego de convertirse en leyenda. Durante su estadía en Cuba, se alojó en el Hotel Nacional, en el centro de La Habana.Para recordar aquella visita, en 2015 se inauguró en el hotel una estatua del héroe soviético en el museo de historia del hotel.La Ciudad del Saber es un famoso parque tecnológico de la Ciudad de Panamá, donde se concentran centros de convenciones, empresas dedicadas al conocimiento, laboratorios, residencias y hospedajes para turistas. También allí está la sede de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) del Gobierno panameño.El valor al conocimiento que destaca al barrio fue lo que llevó a la Senacyt y a la Embajada de Rusia en Panamá a instalar en ese predio un busto en honor a Gagarin, inaugurado en 2018.

