Huawei invertirá $1.000 millones en la tecnología automotriz para competir con Tesla

La tecnología de conducción autónoma de Huawei ya ha superado a la de Tesla en algunos aspectos. Por ejemplo, permite que los automóviles recorran más de 1.000 kilómetros sin intervención humana, explicó el presidente rotativo de Huawei, Eric Xu, a varios analistas. El gigante chino de las telecomunicaciones se asociará con tres fabricantes de autos para producir vehículos autónomos que recibirán el nombre de Huawei como una submarca, enfatiza Xu. La empresa se propone mantener pequeño su círculo de socios y colocar su logotipo en los automóviles, agrega. Hasta ahora, el gigante tecnológico ha acordado cooperar con BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. y Guangzhou Automobile Group Co. A finales de marzo, la compañía Xiaomi, más conocida por sus dispositivos y electrodomésticos asequibles, reveló sus planes para invertir alrededor de 10.000 millones de dólares en los próximos diez años en la fabricación de automóviles eléctricos.China produce 30 millones de vehículos cada año y este número está creciendo. "Incluso si no aprovechamos el mercado fuera de China, si podemos ganar un promedio de 10.000 yuanes por cada automóvil vendido en China, eso ya supone un gran negocio para Huawei", concluye el presidente rotatorio de Huawei citado por Bloomberg.La meta de Huawei es unirse con gigantes tecnológicos como Apple o Xiaomi para apuntar a la industria automotriz y contribuir a que los autos del futuro sean más ecológicos y autónomos. Las ventas de vehículos eléctricos en China podrían subir más del 50% en el 2021, ya que los consumidores prefieren cada vez más automóviles de este tipo y el precio disminuye, estima la firma de investigación Canalys. Además, las funciones de información y aplicaciones de entretenimiento de Huawei ya están integradas en los sedanes de Mercedes-Benz, y la empresa se ha asociado con BAIC BluePark New Energy Technology Co. para desarrollar sistemas de automóviles inteligentes. Al mismo tiempo, Huawei intenta conquistar un sector ya saturado, donde una variedad de fabricantes de automóviles desde Tesla hasta las empresas emergentes locales como Nio Inc. y Xpeng Inc. están luchando por una porción del mercado de vehículos eléctricos. Las sanciones de la Administración Trump sofocaron el negocio de los teléfonos inteligentes de Huawei, cuando se convirtió en el líder de este sector, y obstaculizaron los avances en la fabricación de chips y redes de quinta generación. Biden tampoco se mostró favorable. Por lo tanto, el fundador y presidente de Huawei, el multimillonario Ren Zhengfei, decidió orientar su compañía hacia nuevas áreas de crecimiento como la agricultura inteligente, la atención médica y los automóviles eléctricos.

