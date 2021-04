https://mundo.sputniknews.com/20210411/la-mujer-tildada-de-agente-rusa-por-acusar-a-biden-de-agresion-sexual-lo-cuenta-todo-1111026416.html

La mujer tildada de "agente rusa" por acusar a Biden de agresión sexual lo cuenta todo

La mujer tildada de "agente rusa" por acusar a Biden de agresión sexual lo cuenta todo

"La campaña de Joe Biden, y otros demócratas, anunciaba cómo se necesita coraje y cómo querían asegurarse de que hubiera un espacio seguro para que las mujeres

2021-04-11T00:04+0000

2021-04-11T00:04+0000

2021-04-11T00:04+0000

internacional

agresión sexual

acoso sexual

joe biden

eeuu

américa del norte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1111026390_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_727c0ed2666a810dd305711fed493974.jpg

La historia de cómo Reade fue silenciadaEn 1993, Reade trabajaba ayudando a organizar a los aprendices de la oficina de Biden. Según contó a Sputnik, un día, el entonces senador se acercó a ella, la empujó contra una pared, la besó y puso sus manos debajo de su falda sin ningún consentimiento, antes de intentar continuar con la agresión sexual.Tras lo ocurrido, la mujer que en la época tenía poco menos de 30 años presentó varias denuncias oficialmente a sus supervisores en el Senado, las cuales fueron todas ignoradas. Sin apoyo y con miedo de las posibles represalias, Reade decidió no acudir a la Policía.Cerca de dos décadas más tarde, después de que varias mujeres se pronunciaran sobre casos de "toqueteos" no consentidos por parte de Biden y alentada por el movimiento Me Too, Reade decidió contar su historia. La respuesta que recibió de la prensa no fue la esperada. En gran medida la ignoraron o, peor aún, la llamaron "una agente rusa".Fue entonces que Reade decidió solicitar ayuda a Time's Up, una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres a abrirse públicamente sobre las agresiones y los acosos sexuales sufridos. Acá tampoco consiguió apoyo. Es más, Reade luego descubrió que la directora de la empresa de relaciones públicas que representa a la ONG, Anita Dunn, era miembro de la campaña de Joe Biden. Reade sostiene que la organización no le notificó sobre este posible conflicto de intereses. Dunn es ahora consejera superior del presidente estadounidense.La "traición" de los demócratasLo que fue aún más "asombroso" para ella es cómo se le negó el apoyo de la fuerza política que había apoyado durante años: el Partido Demócrata. Reade envió solicitudes a numerosos demócratas prominentes, como Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Nadie le respondió, excepto la oficina de Warren, que le preguntó si quería ayudar a financiar su campaña presidencial.Para Reade, la situación fue "una traición" en un nivel que ni siquiera puede describir. Agrega que ya no puede identificarse con el partido, aunque todavía comparte la mayoría de sus ideales, excepto por la política exterior agresiva.Reade, un ejemplo de cómo tratan a las víctimas de acoso sexual en EEUUComo si no fuera suficiente no recibir ayuda de la organización Time's Up y ser blanco de artículos en diarios como The New York Post y The Washington Post, la decisión de Reade de hacer públicas las acusaciones de agresión sexual también afectó seriamente su vida personal.A la mujer la acusaron de mentir sobre su educación, incluso bajo juramento, cuando trabajó como experta invitada en casos de violencia doméstica en los tribunales. El fiscal del distrito de Monterey, con quien ella trabajaba a menudo, llegó a visitar su antigua universidad con una orden de registro para comprobar si realmente había estudiado allí.Reade explica que sintió que su carrera estaba siendo destruida. Si el fiscal del distrito la hubiera encontrado culpable, habría terminado en la cárcel. Sin embargo, Reade recalca que nunca mintió sobre su educación y que finalmente fue absuelta de los cargos. Los medios, sin embargo, nunca corrigieron estas acusaciones en sus artículos.Este ataque legal contra Reade comenzó justo después de que hiciera públicas sus acusaciones contra el entonces candidato presidencial demócrata. Ella está segura de que esto no es una coincidencia.Los 'errores' de los grandes medios casi le arruinaron la vida a ReadeSu carrera no fue lo único que sufrió después de que Reade saliera con sus revelaciones. También se quedó sin un techo y tuvo muchos otros problemas, todo gracias a los medios de comunicación. Después de que comenzaron a circular afirmaciones infundadas de que Reade era una agente rusa, la mujer pasó a recibir amenazas de muerte. También se escribió en los medios que las finanzas de ella estaban en pésimo estado, lo que la llevó a ser expulsada de la casa que alquilaba desde hacía años.Debido a los rumores y las investigaciones acerca de su educación, Reade pasó a tener problemas para encontrar trabajo. Sin embargo, enfrentó aún más problemas cuando el diario The New York Times publicó su número de seguro social. El número estaba impreso en su antigua identificación del Congreso, una imagen que el periódico afirmó haber publicado por error. Cuando Reade se enteró y solicitó que el medio lo eliminara, su seguro social ya se había difundido en internet.Desde lo ocurrido, Reade ha publicado un libro sobre sus revelaciones y sobre cómo fueron rechazadas por los medios, ignoradas por los políticos y los problemas que ellas le causaron. Reade dice que su objetivo es mostrar a las personas que pueden seguir adelante, incluso pese el trauma de sobrevivir a una agresión sexual, así como demostrar cómo estos casos se tratan en la era del Me Too.

https://mundo.sputniknews.com/20200429/joe-biden-es-un-depredador-sexual--el-apoyo-de-hillary-clinton-y-las-criticas-de-la-supuesta-1091275665.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

agresión sexual, acoso sexual, joe biden, eeuu, américa del norte