https://mundo.sputniknews.com/20210409/todo-lo-que-necesitas-saber-para-entender-al-blockchain-y-sus-nuevos-usos-1111005153.html

Todo lo que necesitas saber para entender al blockchain y sus nuevos usos

Todo lo que necesitas saber para entender al blockchain y sus nuevos usos

Blockchain en español significa, literalmente, cadena de bloques. Se trata de un sistema con el que se pueden hacer transacciones seguras entre personas en

2021-04-09T21:11+0000

2021-04-09T21:11+0000

2021-04-09T21:11+0000

américa latina

blockchain

publicidad

fraude

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107990/12/1079901228_0:278:3036:1986_1920x0_80_0_0_77db4b7cafacef6da7129b1442705c8e.jpg

Blockchain en español significa, literalmente, cadena de bloques. Se trata de un sistema con el que se pueden hacer transacciones seguras entre personas en todo el mundo sin necesidad de intermediarios. Funciona como un libro de cuentas infinito y abierto, en el que los registros están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y la privacidad de las transacciones. Jose Luis Casado, CEO de Adwatch, compañía española dedicada a conseguir la trazabilidad de la publicidad digital utilizando blockchain, explicó a Sputnik que las principales características de dicha tecnología son:Para entender cómo funciona la tecnología, es conveniente entender su origen: la cadena de bloques nació ante la necesidad de eliminar intermediarios como los bancos, en el caso de las operaciones financieras. ¿Por qué? Porque los bancos restringen la privacidad y libertad de las personas, es decir, ellos se encargan de "certificar" que somos quienes decimos ser al momento de realizar transacciones de valor, pero a cambio, se quedan con nuestros datos y comercian con ellos. Según explicó Héctor Fernández, de Economía TIC, blog especializado en el tema, eso es lo que el blockchain viene a romper. Con esta tecnología, no es un solo participante el que tiene la información (los bancos), sino millones, porque funciona como una gran base de datos en el que muchos nodos (usuarios) guardan una copia de la información. La cadena de datos, al ser justamente una cadena, basa la certificación de la información en el consenso, es decir, si todos tenemos la misma información, significa que esa información es verdadera.¿Para qué se usa la cadena de bloques?"En la actualidad hay infinidad de usos", explicó Casado. Se usa esta tecnología en "logística, alimentación, banca y cualquier sector que requiera de una trazabilidad segura (...) así como una automatización en los pagos gracias a los smart contracts. Últimamente se añaden los famosos NFT ['tokens no fungibles' (non-fungible tokens), un 'token' criptográfico no fungible único e irrepetible] a la ecuación para la venta de obras de arte, música incluso artículos redaccionales", agregó.Entre los muchos usos para trazabilidad, está el del vino orgánico en Argentina, que logra registrar cada paso en el proceso de producción del vino, desde que se planta la uva hasta que se entrega la botella. También en los historiales clínicos en los sistemas de salud para garantizar la privacidad y que la gente no pueda transformar archivos que son muy delicados.Quizá una de sus aplicaciones más llamativas sea en el ámbito de la publicidad digital, un rubro en donde el fraude se presenta como una gran amenaza y el blockchain quizá podría erradicar. Según un informe de Interactive Advertising Bureau (IAB) en 2019 hubo 42.000 millones de dólares en pérdidas en el mundo por este motivo, según una medición de Juniper Research, y también pronostica que en 2023 se llegará a los 100.000 millones de dólares de pérdidas.Hay diferentes tipos de fraude, aunque los más comunes son los bots, es decir, los robot. En publicidad hay un modelo de compra por "impresión" (cada vez que se visualiza un anuncio) pero sucede que muchas de esas impresiones no las genera una persona, sino bots, y genera impresiones fraudulentas. En este contexto, Adwatch se unió con Kickads, partner estratégico mobile líder en el mercado de América Latina, con el fin de brindar por primera vez en la región una herramienta basada en tecnología blockchain "que contribuya a potenciar la transparencia y sostenibilidad del ecosistema publicitario online". La tecnología blockchain funciona en la publicidad aplicando "hashes a los tags en origen y a cada una de las impresiones para tratarlas como únicas, y valorar si han sufrido anomalías, una vez identificada la veracidad de dicha impresión, se crea un tercer hash que encripta toda la información de dicha impresión y se guarda en la cadena de bloques", explicó Casado."Nuestra plataforma blockchain controla desde el origen hasta el destino cada impresión lanzada. De esta manera, el anunciante puede monitorizar el recorrido de cada anuncio y en todo momento, lo cual le aporta transparencia y seguridad al proceso", agregó. Agudelo contó que con la aplicación de la tecnología los clientes pueden saber cuántas impresiones verídicas se generaron, y así asegurarse, por ejemplo, que "las impresiones que compraron son realmente las que se están sirviendo". También pueden saber cuántas personas vieron anuncios publicitarios en vídeo con audio o sin, cuántos clicks hicieron, que porcentaje de visibilidad tienen, cuántas personas los pusieron en fullscreen, en qué cuartil del video quedaron o si lo vieron completo, qué porcentaje de las impresiones es fraudulenta y cuáles no. "Es una tecnología que puede darnos mucha información que, a su vez, nos permite moldear [las impresiones] según las necesidades de cada cliente", resumió Agudelo. Se trata de una tendencia en el mundo de la publicidad que fue presentada en el 2019 en España y que actualmente se utiliza con éxito en las campañas publicitarias de las principales marcas de Europa como Volvo, Coca Cola, IBM, entre otras, teniendo en cuenta las "enormes ventajas" que ofrece la tecnología blockchain: brinda seguridad y transparencia, permite certificar la inmutabilidad de los anuncios y la trazabilidad de las campañas publicitarias involucrando y haciendo partícipes a los diferentes agentes de la cadena: anunciantes, agencias y medios, la comunicación y la publicidad.

https://mundo.sputniknews.com/20210326/en-peligro-el-bitcoin-inversores-temen-que-eeuu-prohiba-la-criptomoneda-1110494024.html

https://mundo.sputniknews.com/20200513/telegram-suspende-su-plataforma-blockchain-ton-1091407850.html

https://mundo.sputniknews.com/20200116/un-experto-brasileno-aboga-por-mas-convergencia-de-leyes-brics-en-ciberseguridad-y-blockchain-1090155554.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

blockchain, publicidad, fraude