Senado de México pediría prórroga a Suprema Corte para ley reguladora de cannabis

Senado de México pediría prórroga a Suprema Corte para ley reguladora de cannabis

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Senado de México analiza solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva prórroga del plazo para votar la ley... 09.04.2021

américa latina

méxico

cannabis

El máximo tribunal declaró inconstitucional la prohibición de la marihuana en 2019, por impedir el libre desarrollo de la personalidad en adultos, y cuando se venció el primer plazo otorgó al Congreso federal una prórroga que finaliza el 30 de abril, para emitir la ley reguladora de la producción, comercialización y consumo lúdico de la hierba.El 10 de marzo pasado, una mayoría del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados reunió 316 de los 500 representantes para aprobar la ley, pero con polémicas modificaciones al proyecto original que había aprobado el Senado el 20 de noviembre pasado.Los diputados oficialistas regresaron el dictamen reformulado a la cámara de origen, según las reglas de la legislación mexicana.Los grupos parlamentarios opositores protestaron por la transformación del proyecto original de la ley que regula el uso de marihuana, y los senadores se enfrascaron esta semana en una discusión que llegó a un callejón sin salida.El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, que representa a Morena en esa instancia donde negocian los partidos representados en el Congreso, anunció también que propondrá postergar el debate hasta septiembre próximo, con una nueva Cámara de Diputados, después de las elecciones legislativas y municipales del 6 de junio próximo.Temas espinososRamirez Aguilar dijo a los legisladores que "si no llegamos a un consenso (antes del 30 de abril) debemos esperarnos hasta el 1 de septiembre", cuando comienzan las sesiones del nuevo Congreso, con los 500 diputados que serán elegidos en junio.Propuso también que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado, "analicen en los próximos días la decisión que recae en el consenso y el acuerdo político".Para lograr un nuevo plazo, el Senado tendría que convencer a la Suprema Corte de que no existen las condiciones para un acuerdo, después de las modificaciones hechas por la Cámara Baja.Los promotores del uso lúdico de cannabis consideran que los cambios "criminalizan" a los consumidores.Argumentan que la nueva redacción del dictamen impone penas de cárcel por posesión simple de cannabis que exceda un determinado gramaje, límite que pude ser nueva fuente de extorsiones, y deja desprotegidas a las comunidades campesinas ante grandes consorcios.El dictamen original establecía la creación de un Instituto de Regulación y Control de Cannabis, y además reformaba la Ley de Salud y el Código Penal que ahora prohíben el consumo lúdico de la planta.Pero la Cámara de Diputados agregó que la Comisión Nacional Contra las Adicciones —que ya existe con mandato expreso de combatir el uso de cualquier droga—, sería el organismo encargado de vigilar el consumo y la producción industrial de la marihuana, medida que la oposición señala como un contrasentido.Monreal hizo un ensayo retórico para argumentar que el objetivo de la ley no es solo permitir el "libre desarrollo de la personalidad" de adultos, como ordena el fallo de la Suprema Corte, sino también "disminuir la criminalidad y ser instrumento para la justicia social, más allá del lucro".La coalición ciudadana #Regulación Por la Paz manifestó su rechazo a una nueva prórroga, y señaló que "más vale una regulación perfectible que una prohibición perpetua".Coinciden en que el proyecto votado por los diputados "contiene elementos que vulneran los derechos", pero no perciben "un panorama político y procedimental en el cual se puedan realizar las debidas modificaciones".La mayor parte de las últimas modificaciones al proyecto original "han ido en detrimento de los derechos de personas usuarias y cultivadoras, y en beneficio del gran capital nacional y extranjero", puntualiza la coalición de promotores del uso lúdico de la marihuana.

méxico

