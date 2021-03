https://mundo.sputniknews.com/20210312/regulacion-de-cannabis-en-mexico-es-punitiva-y-daria-paso-a-la-extorsion-segun-expertas-1109855078.html

Expertas: regulación de cannabis en México es punitiva y daría paso a la extorsión

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La regulación del uso de cannabis en México recién aprobada en la Cámara de Diputados mantiene el "enfoque punitivo" al establecer... 12.03.2021, Sputnik Mundo

El nuevo proyecto de ley, aprobado por 316 de los 500 diputados del Congreso, "no eliminó la criminalización, ni el estigma, ni la persecución de personas consumidoras de la hierba", señala la dirigente de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata).Formalmente, en México no está penalizado el consumo de marihuana desde 2008, cuando se introdujo un límite permitido de portación: cinco gramos.Sin embargo, las nuevas cantidades autorizadas "contribuyen a la penalización de la portación para el consumo", señala la diputada y politóloga.Prohibición a consumidoresEse enfoque punitivo lo introdujo la mayoría del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, que modificó el dictamen aprobado por el Senado, el 20 de noviembre pasado.El aumento de la cantidad máxima que una persona puede portar tiene el mismo efecto prohibicionista que se buscaba eliminar.Los agentes de policía podrían extorsionar amparados en ese límite de portación autorizada, castigada con multas y cárcel.El agravante es que "tendrán un incentivo extra para extorsionar": la penalización a quien porte de 28 a 200 gramos sería una multa de 10.000 pesos (unos 500 dólares).Además del controvertido pesaje de la hierba en las calles, "los policías podrán amenazar con remitir a una persona ante el Ministerio Público, con la oferta de liberación si acepta pagarles a ellos parte de la multa", alertó Tagle.Penas de cárcelEl proyecto de ley castiga con años de cárcel la posesión de más de 200 gramos, otra fuente de posibles extorsionesLos diputados oficialistas introdujeron otra modificación con límites a la importación y exportación de cannabis.También crearon un régimen especial para penalizar la marihuana, el artículo 198-bis del nuevo Código Penal Federal.Asimismo, en la Ley General de Salud redactaron un apartado para "delitos contra la salud", que engloba todas las drogas, en un apartado "bis" para el cannabis.Con ese artilugio legislativo "generaron un régimen específico de castigo" contra usuarios de marihuana.La objeción central al dictamen son los obstáculos a los derechos reconocidos por el máximo tribunal, ante juicios emprendidos en 2015 por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart).Finalmente, nuevos obstáculos surgieron en los permisos obligatorios para las tres rutas de acceso al autoconsumo: cultivar hasta ocho plantas por familia, consumo autorizado para "asociaciones de cannabis", y el mercado legal regulado.Explicó que los permisos con trámites burocráticos solo duran un año, los requisitos para una asociación civil dependen de permisos otorgados a discreción, y queda prohibida la importación y la exportación en el mercado legal."El mercado concebido es el industrializado, ajeno a las comunidades campesinas productoras, que han sido las más castigadas por el combate frontal al narcotráfico, con trámites engorrosos que estimulan el mercado ilegal", puntualizó Tagle.Solo grandes corporaciones accederían a las llamadas "licencias integrales", que autorizarían desde las semillas hasta el producto final.Sigue el castigoPor su parte, la autora del Diccionario de Drogas, Zara Snapp, dijo a Sputnik que persiste "un enfoque punitivo y penal en esta ley, siguen existiendo delitos al consumo en el Código Penal".La cofundadora del Instituto RIA, dedicado a innovaciones en políticas de drogas, lamenta que "no es una legalización completa, sino una regulación que establece castigos".La consultora internacional en políticas de drogas apuntó que los permisos de autocultivo a consumidores serán entregados de forma discrecional por una institución que está en contra del consumo: la Comisión Nacional Contra las Adicciones.Los diputados eliminaron también las cuotas exclusivas a las comunidades cultivadoras que otorgaba el Senado.Esas modificaciones "punitivas" fueron introducidas el miércoles por el oficialismo mayoritario, obligando a que el dictamen regrese al Senado, como cámara de origen, por lo que la batalla legislativa continuará.

