https://mundo.sputniknews.com/20210318/legalizacion-de-la-marihuana-en-mexico-una-puerta-para-el-crecimiento-economico-1110107894.html

Legalización de la marihuana en México: ¿una puerta para el crecimiento económico?

Legalización de la marihuana en México: ¿una puerta para el crecimiento económico?

En caso de que el Senado apruebe la legalización de la marihuana en México, el país podría convertirse en el mercado de cannabis más grande del mundo. Pero... 18.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-18T03:34+0000

2021-03-18T03:34+0000

2021-03-18T03:34+0000

américa latina

méxico

marihuana

opinión & análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107059/37/1070593744_0:436:4289:2848_1920x0_80_0_0_64c031f01823776964d644ea2e268a65.jpg

El pasado 10 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de ley con la que se despenalizará el uso lúdico, científico, médico e industrial de la marihuana en México, y recientemente fue turnada al Senado para su análisis. De aceptarse la legalización de la marihuana, México entraría a uno de los mercados en crecimiento más atractivos del mundo. Según un análisis de Euromonitor Internacional, las ventas de cannabis recreativo crecerán un 376% en los próximos cinco años. Por lo que, la legalización de la marihuana en el país representaría el mayor mercado de cannabis del mundo por tener una población de más de 127 millones de habitantes. En el país, hay alrededor de 2,3 millones de consumidores, con lo cual el valor del mercado alcanzaría los 3.200 millones de dólares, apunta la plataforma New Frontier Data. Sin embargo, antes de proyectar ganancias los legisladores deberán analizar las formas en las que se regulará el consumo y producción de marihuana en uno de los países más afectados por los grupos del narcotráfico. "Es una excelente noticia para mejorar la salud pública, en la medida en la que México tenga la capacidad institucional para impedir que menores de edad accedan a las drogas legalizadas", comentó Edgardo Buscaglia, investigador senior en la Universidad de Columbia, en entrevista con Sputnik.La discusión: ¿México está preparado para legalizar la marihuana?La propuesta de ley, aprobada en lo general con 316 votos a favor y 127 en contra por los diputados, planea otorgar al Estado la función de emitir licencias para controlar las tareas asociadas con la producción de marihuana: cultivo, venta, transformación, investigación, exportación e importación. En este sentido, la Ley general para la regulación del cannabis, propuesta por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indica que únicamente las personas mayores de 18 años podrán cultivar, portar, consumir marihuana y sus derivados. Pero de momento, el tema en torno a la legalización de la marihuana ya ha despertado las alertas entre quienes están a favor y en contra. "Es un tema de políticos, de una élite que está hoy empoderada en el Legislativo y en el Gobierno y que quiere imponer un modo de vida a la sociedad", opinó Damián Zepeda del partido opositor Acción Nacional. En tanto, Simey Olvera, diputada de Morena, lanzó un emblemático "hoy estamos haciendo historia" y, agregó, "con esto se deja atrás la falsa apreciación de que el cannabis forma parte de los graves problemas de salud pública en México. (…) La regulación prohibicionista solo logró agravar el problema y generó aumento del narcotráfico y muertes". No obstante, en la opinión pública, la legalización de la marihuana no es del todo aceptada como se esperaría. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, el 58% de las personas encuestadas están en contra de que se legalice el uso lúdico de esta droga a pesar de los posibles beneficios que podría traer dicho cambio legislativo. Los cabos sueltos de la leyLa normativa propuesta hasta el momento, antes de que sea analizada por el Senado, indica que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) será el órgano regulador para otorgar las licencias para la producción y consumo de cannabis. Sin embargo, no se ha especificado quienes podrán participar en el proceso de cultivo, transformación y comercialización de la droga; es decir, qué tipo de empresas o productores de menor rango podrían ingresar al mercado. En este sentido, Ana Lucía Riojas, diputada independiente, expuso durante la discusión del pasado 10 de marzo que la ley tal como está planteada dejaría de lado quienes tendrían control sobre la comercialización de la marihuana. Por su parte, Buscaglia indica que ve con buenos ojos la ley "siempre y cuando esa venga acompañada de mecanismos de prevención del consumo excesivo y de información pública adecuada". Pues de lo contrario, podría generar un efecto nocivo, sobre todo si no se tiene control del consumo en personas menores de edad. Legalizar la marihuana: ¿un freno al crimen organizado?México es uno de los países más afectados por las constantes disputas entre grupos del narcotráfico. Pero, además, en la Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2020, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señaló a nueve carteles de la droga mexicanos como "la mayor amenaza del narcotráfico" en Estados Unidos. Por lo cual, la propuesta de ley para regular todos los elementos asociados con la producción y consumo de marihuana en el país genera nuevas dudas sobre qué sucederá con los grupos del crimen organizado que se dedican a traficar con esta droga. Por otro lado, señala que deberá inspeccionarse a las empresas que decidan ingresar al mercado de la marihuana para evitar que la delincuencia organizada coloque dinero sucio —derivado del tráfico de personas, tráfico de órgano, el tráfico de armas, el contrabando de mercancía— en empresas legalmente constituidas para producir marihuana. "Si eso sucede, la legalización de la marihuana va a ser otro canal para lavar dinero para la delincuencia organizada, o sea que hay que asegurarnos de que tengamos un ente del Estado que vigile el origen de los capitales que se usan para establecer empresas legales para producir marihuana", advirtió.

/20210310/mexico-legaliza-la-marihuana--1109760345.html

/20191221/un-comic-ilustra-los-beneficios-de-legalizar-la-marihuana-en-mexico-1089715531.html

/20191221/la-marihuana-puede-ser-mas-peligrosa-para-el-organismo-de-lo-que-se-pensaba-1089718971.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Laura Itzel Domart https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109065345_0:12:733:745_100x100_80_0_0_9f41284069a1a1e94f7113e1c613ebef.jpg

Laura Itzel Domart https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109065345_0:12:733:745_100x100_80_0_0_9f41284069a1a1e94f7113e1c613ebef.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Laura Itzel Domart https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109065345_0:12:733:745_100x100_80_0_0_9f41284069a1a1e94f7113e1c613ebef.jpg

méxico, marihuana, opinión & análisis