https://mundo.sputniknews.com/20210409/la-vacunacion-contra-el-covid-19-de-maestros-y-mayores-de-50-anos-comenzara-en-mexico-1110994974.html

La vacunación contra el COVID-19 de maestros y mayores de 50 años comenzará en México

La vacunación contra el COVID-19 de maestros y mayores de 50 años comenzará en México

"Ya tenemos la vacunas para concluir la protección a todos los adultos mayores [de 60 años] con este embarque que está llegando, para que alrededor del día 20

2021-04-09T17:23+0000

2021-04-09T17:23+0000

2021-04-09T17:28+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

méxico

andrés manuel lópez obrador

vacunación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094300918_0:134:3162:1913_1920x0_80_0_0_15a79c6d659b81f639b5839d219be933.jpg

El gobernante hizo el anuncio al comentar la llegada de un avión al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México procedente de Bruselas, Bélgica con 327.600 dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer desarrollada por la alemana BioNTech contra COVID-19.Alrededor de esa fecha mencionada terminará la primera fase de vacunación de 15 millones de adultos mayores de 60 años, "con una dosis, en un porcentaje considerable, hay un porcentaje que no quiso vacunarse", dijo el jefe del Ejecutivo federal.La primera fase también incluyó la inmunización de más de 880.000 trabajadores de la salud encargados de combatir la pandemia, entre quienes más de 600.000 ya recibieron la segunda dosis en las vacunas que tienen esquemas de dos aplicaciones.Fin de primera fase y suministrosLas autoridades sanitarias contemplan que tres millones de trabajadores educativos en las escuelas y 13 millones de personas de 50 a 59 años sean vacunados contra el SARS-CoV-2 en la sefunda fase.López Obrador dijo que "por desinformación y por sus convicciones" algunos adultos mayores de 60 años se negaron a recibir la primera dosis.El plan contempla que cuando se aplique la segunda dosis a los mayores de 60 años, "lleguen los adultos que no lo hicieron en la primera dosis, esperamos que esto suceda (…), los que no asistieron por alguna razón puedan asistir", anunció el gobernante.El presidente, de 67 años, cambio de opinión, acerca de vacunarse en privado la próxima semana con una dosis de AstraZeneca, y lo hará en una de sus conferencias de prensa cotidianas, para servir de ejemplo a los adultos mayores."Me voy a vacunar aquí [en Palacio Nacional] para decirle a mis compañeros veteranos que no hay problema, la semana que viene, para que tengan confianza, debemos de vacunarnos, protege la vacuna, ayuda" subrayó.Con la llegada del mencionado lote, México recibió esta semana más de 1,3 millones de dosis de la vacuna de Pfizer en tres embarques, con lo cual suma un total más de 6,48 millones de unidades entregadas por esa firma.Esa cantidad total de vacunas de la farmacéutica estadounidense, suministradas desde su fábrica en Bélgica, son el 40% de los más de 16 millones de la vacunas recibidas por el país norteamericano.El resto de los medicamentos disponibles contra el nuevo coronavirus se completan con 4 millones de la china Sinovac, más de 3,58 millones de unidades de la británica AstraZeneca, más de 1,44 de china Cansino, y 900.000 dosis de la rusa Sputnik V.El 7 de abril, fueron vacunadas un récord diario de 530.000 personas, y las autoridades esperan mantener un ritmo diario de alrededor de 500.000 aplicaciones cada día.

https://mundo.sputniknews.com/20210326/como-identificar-una-prueba-covid-19-falsa-en-mexico-1110482914.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, méxico, andrés manuel lópez obrador, vacunación