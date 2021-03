¿Cómo identificar una prueba COVID-19 falsa en México?

https://mundo.sputniknews.com/20210326/como-identificar-una-prueba-covid-19-falsa-en-mexico-1110482914.html

El pasado 22 de marzo, se dio a conocer que en Santo Domingo, una plaza en la Ciudad de México donde se falsifican documentos oficiales, personas se dedican a expedir pruebas apócrifas de COVID-19 con supuestos sellos de laboratorios El Chopo. Ante esta situación, los laboratorios respondieron que desde el pasado 20 de febrero comenzaron a incluir en cada resultado, como medida de protección ante la falsificación de pruebas, un código QR con los resultados de la prueba en cuestión. Al escanearlo desde un teléfono celular se abre una página web con los resultados de la persona a la que se le aplicó la prueba. Por lo tanto, la forma de detectar que un documento de prueba COVID-19 —ya sea de antígeno o PCR— es falso es cuando este no incluye un código QR con los resultados personalizados del paciente. Los otros insumos falsos de la pandemia de COVID-19Durante la pandemia de COVID-19 se presentaron diversos casos de falsificación de insumos médicos, tales como: gel antibacterial, mascarillas KN95 y guantes quirúrgicos. En esta lista, también se encuentran las pruebas PCR y las serológicas.A medida de que la pandemia avanzaba, la aplicación de pruebas se convirtió en un recurso indispensable para dar seguimiento al comportamiento de la enfermedad en cada país. Mientras las PCR detectan si un paciente está enfermo de COVID-19, las serológicas nos permiten saber si hemos desarrollado anticuerpos. Esta situación ocasionó que grupos delictivos comenzaran a comercializar con todo tipo de pruebas que prometían detectar la enfermedad por costos menores a los de las pruebas oficiales. Pero en realidad se trataba de test falsos que no expedían ningún resultado certero. En México, uno de los primeros en denunciar este tipo de actividades fue el senador Miguel Ángel Mancera, quien pidió a la población no dejarse engañar y acudir a las instituciones de salud oficiales o a laboratorios certificados. Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una serie de comunicados a través de su página oficial con la lista de laboratorios y pruebas que cuentan con la aprobación del Gobierno mexicano.

