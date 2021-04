https://mundo.sputniknews.com/20210408/presidente-de-el-salvador-se-nego-a-reunirse-con-enviado-de-eeuu-1110922707.html

Presidente de El Salvador se negó a reunirse con enviado de EEUU

Presidente de El Salvador se negó a reunirse con enviado de EEUU

“Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, rechazó reunirse este miércoles 7 de abril con Ricardo Zúñiga, el hombre elegido por la administración

2021-04-08T03:09+0000

2021-04-08T03:09+0000

2021-04-08T03:09+0000

américa latina

nayib bukele

el salvador

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1110055969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f88176870b8ec46a7e1f3c6d448cd65.jpg

De acuerdo con la nota, el desplante de Bukele a Zúñiga no obedeció a incompatibilidad de agendas o algún contratiempo de última hora, sino a que, sencillamente, el jefe de Estado no quiso reunirse con el enviado de Biden“Visto desde San Salvador, el desplante de Bukele al enviado de Biden es algo anómalo, incluso inquietante”, señaló Valencia, autor del libro Cartas desde Zacatraz, a propósito de las posibles repercusiones para las relaciones bilaterales.El Salvador, cuya economía está dolarizada desde 2001, depende en gran medida de los miles de millones de dólares que envían en remesas los “hermanos lejanos”, como llaman aquí a la gigantesca diáspora de esta nación centroamericana.A fines de febrero pasado Bukele viajó a Estados Unidos, donde intentó en vano ser recibido por funcionarios de la nueva administración, lo cual fue negado luego por el mandatario.Según el programa facilitado por la embajada de EEUU en El Salvador, la reunión de Bukele con Zúñiga estaba prevista para después de un encuentro del enviado de Biden con las autoridades anticorrupción de este país.En dicho encuentro, Zúñiga anunció una ayuda de dos millones de dólares para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), un mecanismo impulsado por Bukele con apoyo de la Organización de Estados Americanos.Ante la imposibilidad de verse con Bukele, Zúñiga se reunió con la canciller Alexandra Hill, con quien dialogó sobre cómo fortalecer aún más la cooperación bilateral, según fuentes diplomáticas.“Otro tema central de la plática fue la migración. Todos coincidimos en la necesidad de mejorar la situación económica y de seguridad para que los salvadoreños no se sientan obligados a emprender un viaje en vano en busca de oportunidades”, informó Brendan O'Brian, encargado de negocios de EEUU en El Salvador.Según el propio O'Brian, Zúñiga fue recibido luego por representantes del sector privado, que le informaron sobre cómo impulsan la recuperación económica en El Salvador.

https://mundo.sputniknews.com/20210317/likes-para-el-salvador-la-mision-de-bukele-1110096495.html

https://mundo.sputniknews.com/20210406/enviado-especial-de-eeuu-confirma-cierre-de-fronteras-a-migracion-irregular-1110865691.html

el salvador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

nayib bukele, el salvador, eeuu