'Likes' para El Salvador, la misión de Bukele

'Likes' para El Salvador, la misión de Bukele

SAN SALVADOR (Sputnik) — Con prácticas típicas de un 'influencer', como tomarse un 'selfie' en el estrado de Naciones Unidas, el presidente Nayib Bukele... 17.03.2021

Apostándole fuertemente a las redes sociales, Bukele ha logrado que el mundo se percate más del Pulgarcito de América con un estilo poco convencional y no exento de polémica, pero efectivo.El mandatario recién incorporó la plataforma china TikTok a su arsenal de espacios donde lo mismo da órdenes a sus funcionarios, trolea a rivales, comparte sus visiones de país e involucra en ellas a personajes con millones de seguidores.La reciente visita del youtuber mexicano Luisito Comunica, apenas dos días antes del arrasador triunfo oficialista en las elecciones legislativas y municipales, le garantizó otro contundente espaldarazo a Bukele, y afianzó aún más su imagen de presidente cool.¿Y quién es Luisito Comunica? Se trata de Luis Arturo Villar Sudek, un empresario, bloguero y personalidad de Internet que, a sus 29 años de edad, posee uno de los canales en la plataforma de videos YouTube con más suscriptores en el mundo, y quiso conversar con Bukele.El presidente salvadoreño le concedió a Luisito la entrevista que muchos piden y pocos consiguen. Planeada o no, la jugada fue magistral, y sin dudas contribuyó a mostrar una imagen más cercana y humana del jefe de Estado.Aparte de eso, las publicaciones en los perfiles de Luisito en Facebook, Instagram y Twitter superaron con creces los millones de vistas, y fueron ampliamente comentados y compartidos, con la consiguiente visibilidad para el publicista devenido político.Como el propio Bukele señaló en la referida conversación, algo así habría sido impensable hace 30 años.Tiempos modernosCon unos 2,3 millones de followers en Twitter, su red predilecta, Bukele es uno de los presidentes latinoamericanos más seguido, junto al mexicano Andrés Manuel López Obrador, el brasileño Jair Bolsonaro y el venezolano Nicolás Maduro."Tenemos un presidente que está posicionando al país a base de 'instragamazos' y redes sociales", comentó a Sputnik el investigador Oscar Luna, director editorial de la Revista Disruptiva, publicación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).Para Luna, acciones como concederle una entrevista a una persona que no es periodista, como Luisito Comunica ahora o el músico puertorriqueño René Residente Pérez el año pasado, funcionan en cuanto a alcance, pero dejan muchas lagunas.A su vez, el periodista y docente salvadoreño Wilbert Monterroza comentó a Sputnik que el "éxito" de Bukele radica en su lectura de estos tiempos para llegarle a una juventud pendiente y dependiente de las redes sociales."Uno como comunicador tiene que leer los tiempos, y Bukele supo posicionarse y afianzar su branding personal en un público poco dado a leer o indagar en la historia", señaló Monterroza, fundador de la plataforma El Informe, especializada en periodismo científico.Más 'likes' para BukeleLos sondeos de la UFG confirman que el presidente goza de elevada aceptación entre "las personas de a pie", una popularidad recién refrendada en las urnas, pues hasta la diáspora vino a votar por el oficialista partido Nuevas Ideas.Sin embargo, tal euforia no es compartida por entidades internacionales como Human Rights Watch (HRW) y algunos influyentes congresistas de Estados Unidos, quienes no ven con buenos ojos el estilo de Bukele.En otras palabras: la reticencia en círculos académicos, intelectuales e incluso políticos no amenaza la cosecha de likes de Bukele, quien ha logrado en poco tiempo y sin gastos exuberantes que se hable de El Salvador más allá de la violencia y la guerra.

Tomás Lobo

Tomás Lobo

Tomás Lobo

