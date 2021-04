https://mundo.sputniknews.com/20210407/protestas-contra-vox-por-presentar-su-candidatura-para-madrid-en-barrio-obrero-de-vallecas-1110904168.html

Protestas contra Vox por presentar su candidatura para Madrid en barrio obrero de Vallecas

"Este acto es una provocación. El último acto de la extrema derecha en este barrio fue hace 40 años, y hubo un muerto, Víctor Cuervo. Sé que es una publicidad

En las jornadas previas, los dirigentes de Vox defendieron su derecho a celebrar el acto en este barrio madrileño, pero tanto las asociaciones vecinales como los partidos de izquierda lo calificaron como una clara provocación, sobre todo a la vista de que Vallecas no es a priori un caladero de votos para ellos.En las pasadas elecciones, Vox logró un 5% de los votos en el distrito del Puente de Vallecas, mientras que las distintas formaciones de izquierdas sumaron un 77% de los sufragios.Pese a rechazar que el acto sea una provocación, los dirigentes de Vox ayudaron a caldear el ambiente en las horas previas. Por ejemplo, la candidata de Vox en la comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, publicó un vídeo en redes sociales convocando a sus militantes con el mensaje "ellos no quieren que vengan, dales donde más les duele".Según explica, eligió este color –típico del movimiento feminista– para rechazar a un partido "que quiere que volvamos al medievo" porque "hasta niegan que exista el maltrato a la mujer""Desde que existe la democracia en España aquí nunca ha ganado la derecha. Somos un barrio trabajador y no nos gusta que vengan los fascistas a nuestro barrio", zanja Chelo.Uno de los grupos más activos a la hora de rechazar el acto de Vox fue Bukaneros, colectivo de hinchas del Rayo Vallecano –uno de los clubes de fútbol más importantes de Madrid–, que llamó a boicotear el mitin de Vox llenando la plaza en la que había sido convocado, conocida como la Plaza Roja.Del mismo modo, todos los partidos políticos de la izquierda madrileña se unieron a la hora de rechazar la presencia de Vox en Vallecas.En un comunicado conjunto, tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como las formaciones Más Madrid y Unidas Podemos alertaron a los vecinos de que la presencia de Vox en Vallecas solo busca "dar publicidad" a la formación ultraderechista, por lo que llamaron a "no caer en ninguna provocación"Una de las reacciones que da la medida del rechazo a Vox en Vallecas llegó de boca de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Unidas Podemos, que actualmente se encuentra apartado de la política institucional."Vallecas no tiene que regalarle la foto que están buscando hoy los fascistas. Que repiquen las campanas, que en las ventanas suenen canciones antifascistas, que no haya nadie escuchando el discurso de odio. Y mañana vamos todos a desinfectar el suelo con lejía", declaró Monedero.Tras ser preguntada por estas palabras en una entrevista en TVE, la ministra de Agenda 2030, Ione Belarra (Unidas Podemos), apoyó las declaraciones de Monedero, recordando que "Vox se ha dedicado a insultar a estos barrios llamándolos estercoleros multiculturalesCargas policialesLa Policía Nacional española ha cargado contra manifestantes concentrados en el barrio madrileño de Vallecas.Se han producido detenidos y heridos, aunque aún se desconoce el número ya que las cargas continúan produciéndose en este momento.Los manifestantes han contestado a las cargas arrojando piedras y botellas a los agentes antidisturbios.El líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, ha tenido que interrumpir su discurso por la gravedad de los altercados que se están produciendo en la llamada "Plaza Roja" del barrio obrero de Vallecas, donde decidió arrancar su campaña electoral para las elecciones regionales madrileñas.Abascal fue recibido con el grito "Fuera fascistas de nuestros barrios" por los centenares de personas que aguardaban en el lugar.

vox, madrid