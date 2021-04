Deportar a españoles: un militante de Vox carga contra su partido por un contenido racista

https://mundo.sputniknews.com/20210406/deportar-a-espanoles-un-militante-de-vox-carga-contra-su-partido-por-un-contenido-racista-1110849256.html

06.04.2021

A través de un vídeo publicado en la red TikTok, Bertrand Ndongo, militante de origen camerunés del partido que lidera Santiago Abascal, se ha opuesto sin ambages al mensaje publicado en las cuentas oficiales de Vox en redes sociales, donde haciéndose eco de un titular del diario ABC, se señala al líder del sindicato de manteros en Madrid, Serigne Mbayé, incluido en la lista electoral de Unidas Podemos."Nosotros le deportaremos", se pudo leer en el Instagram y Facebook de Vox ante la inclusión de Mbayé en el noveno puesto de la lista electoral de Unidas Podemos de cara a los comicios autonómicos. Los mensajes fueron posteriormente borrados. Pero antes afloraron críticas tanto por el sentido de la frase, como por el de su corrección lingüística. De origen senegalés y 46 años de edad, Serigne Mbayé dispone de nacionalidad española, que le fue concedida en 2018. Este dato no ha pasado desapercibido para muchos, pues según disponen los artículos 2 y 3 de la ley electoral de la Comunidad de Madrid, es un requisito imprescindible para poder presentarse a unas elecciones de esta naturaleza. Y desde un punto de vista jurídico, el reglamento de extranjería solo contempla la deportación o expulsión del territorio español en el caso de personas extranjeras. En su vídeo de denuncia, Ndongo tacha el mensaje de su partido en Instagram de "racista". "Es un ciudadano extranjero que tiene nacionalidad española. No sé cómo se supone que le van a deportar. Es español y tiene todos los derechos como cualquier ciudadano español", ha explicado. También ha pedido una rectificación por haber "metido la pata":De bruces con la realidadHasta hace un par de meses Bertrand Ndongo formaba parte del equipo de comunicación de Rocío Monasterio, actual candidata por Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero esa plantilla se reestructuró y ya no presta ahí sus servicios. La situación ha propiciado la aparición de numerosos comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios comentan la oportunidad del mensaje de Vox en sus redes sociales para que Ndongo, de raza negra, perciba ahora en Vox tintes de racismo, cuando es una formación política que desde su génesis se ha distinguido por su duro discurso contra la inmigración. Deserciones en VoxAunque de otro género, a las discrepancias exhibidas por Bertrand Ndongo cabe sumar otro frente de contestación en este partido: el reciente abandono de ocho de sus miembros en Extremadura. Siete concejales (repartidos entre Badajoz y varios pueblos) y un candidato a la Junta han decidido dejar de integrarlo. De resultas de esta crisis provincial, Vox deja de tener representación en la ciudad de Badajoz. Entre sus motivos figuran acusaciones tales como que este partido es "antidemocrático, sin principios, anticonstitucional y que no se somete al Estado de Derecho". En una nota de prensa denuncian que la formación intenta someter a sus afiliados con "técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley", así como el recurso a investigaciones personales mediante la contratación de detectives para hacer públicos aspectos de su vida privada que puedan redundar en su desprestigio político. Tildan a la disciplina interna de "apisonadora" y señalan Javier Ortega Smith, secretario general a nivel nacional, de imponer un control férreo. En un escueto comunicado, Vox ha recordado que estas personas fueron expulsadas del partido hace dos años, si bien recurrieron la decisión ante la Justicia, que les dio la razón. El portavoz en el Congreso de los Diputados de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, los ha calificado de "tránsfugas". Los ya exmiembros califican a Vox de partido "sin principios" y le acusan de "engañar a los españoles apropiándose del franquismo cuando les interesa electoralmente". En su opinión, la dirección aplica "la infame Ley de Memoria Histórica" contra sus afiliados, abriéndoles expedientes por hacer exaltación del franquismo o del Plan Badajoz en redes sociales.

