https://mundo.sputniknews.com/20210406/el-presidente-mexicano-se-vacunara-contra-covid-19-con-dosis-de-astrazeneca-1110850392.html

El presidente mexicano se vacunará contra COVID-19 con dosis de AstraZeneca

El presidente mexicano se vacunará contra COVID-19 con dosis de AstraZeneca

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se va vacunará en 15 o 20 días más contra COVID-19, y recibirá una dosis del... 06.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-06T15:53+0000

2021-04-06T15:53+0000

2021-04-06T16:05+0000

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1094189127_0:86:3011:1779_1920x0_80_0_0_98eac7210f1d8971290af4da34b0c0b1.jpg

El presidente tomó la decisión con sus médicos para evitar especulaciones acerca de una supuesta negativa de su parte a la vacunación, tras anunciar el lunes 5 de abril que "por ahora" no se aplicaría ningún producto biológico contra el nuevo coronavirus."Porque dije que no me iba a vacunar, por lo pronto, porque tengo anticuerpos, dicen que me estoy negando a vacunarme, pero me voy a vacunas dentro de 15 o 20 días", dijo López Obrador.El jefe de Estado había informado el 5 de abril que no se vacunaría debido a que no era indispensable, al contar aún con anticuerpos generados durante su contagio, a finales de enero.La fecha de vacunación del presidente coincidirá con la fecha de terminación del proceso de vacunación de los adultos mayores de 60 años, precisó.La decisión cambia la recomendación de los médicos que atendieron al jefe del Ejecutivo cuando padeció de contagio, del 25 de enero hasta su recuperación el 8 de febrero, quienes habían sugerido que tiene "suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora".Por su parte, el secretario de Salud explicó que, después del contagio, el presidente "generó un número importante de anticuerpos que le permite ser protegido por más tiempo, no sabemos si tres o cuatro meses, hay estudios que mencionan ocho meses".No obstante, Alcocer detalló que, debido a que es complicado medir la inmunidad innata, y la inmunidad adquirida como respuesta del sistema inmunológico "no lo podemos medir con la exactitud que quisiéramos", el grado de protección inmunológica de López Obrador.La pandemia ha causado en México 204.399 fallecidos, y 2.445.027 de casos confirmados en toda la pandemia.

https://mundo.sputniknews.com/20210406/debate-de-vacunas-las-patentes-son-una-forma-perversa-de-ganar-dinero-con-el-miedo-1110844291.html

https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-coronavirus-y-la-trombosis-un-medico-explica-la-relacion-que-tienen--1110797026.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

méxico