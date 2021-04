https://mundo.sputniknews.com/20210406/america-latina-y-el-caribe-tienen-su-casa-en-cuba-y-es-un-simbolo-de-resiliencia-1110826589.html

América Latina y el Caribe tienen su casa en Cuba y es un símbolo de resiliencia

¿Cómo funciona la Casa de las Américas?

El actual director del Centro de Investigaciones y de la revista Casa de las Américas, Jorge Fornet, conversó con Sputnik y remarcó uno de los propósitos de la institución, concentrar el conocimiento y la difusión del pensamiento latinoamericano y caribeño, especialmente, desde tres ejes de labor fundamentales: el premio, la revista y la editorial. En aquellos momentos fundacionales, la entidad frena el bloqueo contra la isla desde la literatura y el arte. "Cuando a casi ningún país de nuestro continente llegaba nada de Cuba, la Casa de las Américas llegaba (…) Y cuando los escritores latinoamericanos vienen a Cuba, lo que más nos interesa es que (…) se vayan con una visión justa de lo que es nuestra Revolución", recuerda su primera directora en una conversación de 1974. Así fue como el embargo a la isla no la mantuvo desconectada de la coyuntura y de las relaciones con otros países. Además de que logró consolidarse como un canal de información sobre Cuba al resto del continente, reúne un archivo que permite un repaso único por los procesos sociopolíticos, la cultura y la intelectualidad de la región. "Quienes estábamos cerca de los compañeros que en este país saben lo que puede suceder, sobre todo Fidel (Castro), estábamos al tanto de que se avecinaban rupturas de relaciones con América Latina, de que tendríamos grandes conflictos (…) empiezo a pensar que cuando nos aíslen de nuestro continente, era importante no aislarse de la cultura latinoamericana", cuenta Santamaría. Durante aquella conversación con un grupo de obreros cubanos, precisamente el 4 de junio de 1974, la heroica directora recuerda cómo encontró el edificio cuando asumió el proyecto: "Era un pedazo de casa que parecía una iglesia". El contenido del diálogo está disponible en La Ventana, portal informativo de la institución. El edificio de Casa de las Américas se encuentra en la esquina de las calles 3era y G en la barriada capitalina del Vedado. Fue concebido inicialmente como inmueble residencial y, en 1947, tras adquirirlo la Asociación de Escritores y Artistas Americanos, se le incorporó una tercera planta. Casi una década después el arquitecto cubano Ramón del Busto agregó la conocida torre. En 2010, el espacio que ya era parte de las postales habaneras fue declarado Monumento Nacional. ¿Cómo funciona la Casa de las Américas? "Desde el plano literario y de las publicaciones hubo un ascenso rápido. Sobre todo, para compilar temas y autores claves; ideas y propuestas emanadas desde la Casa y que servían de pivote de la reflexión en el continente. Uno de los primeros lauros de ensayo, otorgado en 1960 fue al escritor, poeta y crítico literario argentino Ezequiel Martínez Estrada", explica el actual director en diálogo con Sputnik. A juicio del académico, si analizamos las colecciones, galardones y libros editados por Casa de las Américas en más de 60 años podemos entender la trayectoria, testimonio y valor documental de la región y el sentir de la intelectualidad, entre ellos, del dramaturgo y político guatemalteco Manuel Galich (1913-1984) y del poeta uruguayo Mario Benedetti (1920-2009). Según Fornet, muchos autores de la región se dieron a conocer gracias a ese espacio cultural habanero. Es el caso, por ejemplo, del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano cuyo texto Las venas abiertas de América Latina mereció mención en el Premio Casa de las Américas en 1971 y hoy es uno de los clásicos de la literatura política del continente. Con los años, advierte el investigador, se añadieron tópicos universales. Al análisis y promoción de las letras, música, teatro y artes visuales se sumaron estudios sobre la mujer, los pueblos indígenas, los latinos en Estados Unidos, la presencia de África en el área, el estructuralismo, el papel de las universidades, la ecología y ahora el impacto de la pandemia COVID-19. El Coloquio de estudios sobre culturas originarias constituye una de las iniciativas impulsadas por la Casa para visibilizar las realidades y desafíos de las comunidades ancestrales. El más reciente, celebrado a finales del año último seleccionó el tema "Los pueblos indígenas frente a los extractivismos", y la incidencia de esas prácticas en la supervivencia. Presencia del Caribe Para Camila Valdés León, directora del Centro de Estudios del Caribe, desde la constitución del Fondo Editorial en 1960 existía la voluntad de publicar y divulgar la obra de autores caribeños como la poesía del martiniqués Aimé Fernand Césaire (1913-2008), ideólogo del concepto de negritud y defensor de las raíces africanas. También circularon textos de Jean Price- Mars (1876-1969) y en la década de 1970 aparece una edición bilingüe de cuentos del Caribe anglófono. A la par, la convocatoria al Premio se extiende a escritores de habla inglesa y francesa y, tras su creación el centro refuerza el intercambio con los artistas; la gestión de donaciones, presentaciones, exposiciones artísticas que conformaron los fondos de la galería y en 1981 se constituye la Revista Anales del Caribe. "Primeramente se concibe como un anuario trilingüe (español, inglés y francés) y luego se transforma en una publicación multilingüe que llega actualmente, además, en formato digital. Sumado a ello está el Ciclo de pensamiento social caribeño, dedicado en las dos ediciones anteriores a la relación de Estados Unidos con esa zona geográfica", asegura.Valdés León argumenta que cada uno de esos encuentros organizados por la Casa supone un trabajo investigativo profundo desde la búsqueda en archivos bibliográficos hasta la consulta y asesoría con especialistas nacionales y foráneos e intercambios con posibles conferencistas; así como, la comunión de saberes y la percepción de su alcance. En este sentido, la investigadora apunta que existe constancia en Casa de las Américas de una carta firmada, entre otros, por el poeta de ese país Anthony Phelps —preso durante el régimen de Francois Duvalier (1957-1971) y exiliado más tarde en Canadá— para que abriera ese apartado, aprobado dos años después. Uno de los fundadores del centro y de la revista es el novelista barbadense George Lamming (1927) quien, desde finales de los años 60 insistió en la creación de ese escenario para el pensamiento caribeño. Casa de las Américas publicó, asimismo, la obra del autor barbadense Austin Clarke, quien mereció uno de los premios literarios en la década de 1980. "El grabador y pintor puertorriqueño Antonio Martorell, además de su labor en el Centro de Estudios interviene en otras especialidades como el teatro o la revista Anales. Incluso, sus piezas están presentes en este espacio con un cuadro que ilustra un poema de Benedetti y los dibujos en carboncillo en las paredes como homenaje a los trabajadores", indica Valdés León. La Casa y el arte Como muestra de esa relación sólida y sinérgica entre los intelectuales latinoamericanos y la Casa —gracias a la cual constituyó su patrimonio artístico, documental, sonoro, bibliográfico y editorial— Galich funda en 1964 la revista especializada en teatro Conjunto y hoy una de las más antiguas de la región sobre el tema con una salida trimestral. De 1961 a 1966, acontecen las ediciones del Festival de Teatro Latinoamericano, que desde el año 2000 son continuadas por la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral. La onceava edición, prevista para 2020, no puedo desarrollarse como consecuencia de la pandemia de COVID-19. "El evento trae a Cuba artistas y grupos representativos de diferentes tendencias, organizan talleres, encuentros teóricos, reflexiones, y es otra de las maneras que tenemos de tejer redes, de contactos humanos, profesionales y tengo la satisfacción de haber visto cómo se gestan proyectos", señala.Durante sus visitas a la nación caribeña, algunas de ellas como turistas, representantes de la escena regional imparten conferencias, organizan presentaciones de libros o donan sus textos, programas o carteles, reunidos en uno de sus archivos especializados. Además, aportan contenidos a un boletín electrónico relacionado con las puestas en escena. Las artes plásticas tienen su lugar en la revista Arteamérica y, desde hace poco más de dos décadas, la Casa promueve la Subasta Humanitaria de Arte Contemporáneo Cubano. Asimismo, atesora la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría compuesta por 10.000 obras. La música, por su parte, cuenta para su estímulo y propagación la revista Boletín Música y galardones como los de Musicología y Composición Casa de las Américas. Unido a ello el compendio de partituras, soportes fonográficos y archivos visuales, además de la producción de Música de esta América, bajo el sello discográfico Casa. La doctora en Filología Luisa Campuzano afirma que la institución fungió como el primer espacio continental en el cual confluían las vanguardias estéticas y políticas, animadas por la Revolución y la renovación contemporánea de paradigmas artísticos y literarios. El "centro descolonizador" alcanzó un alto grado de excelencia, nivel intelectual y repercusión internacional.

