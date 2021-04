https://mundo.sputniknews.com/20210404/jordania-afirma-haber-evitado-un-posible-golpe-contra-el-gobierno-1110783765.html

El Gobierno de Jordania afirma haber evitado un complot del ex príncipe heredero

Las Fuerzas Armadas de Jordania, junto con otras agencias de seguridad del país, vigilaron estrechamente al antiguo príncipe Hamza bin Hussein, hermanastro del

Las Fuerzas Armadas de Jordania, junto con otras agencias de seguridad del país, vigilaron estrechamente al antiguo príncipe Hamza bin Hussein, hermanastro del rey Abdalá II, y a otros detenidos durante mucho tiempo. Sus actividades "tenían como objetivo socavar la seguridad y estabilidad del reino", afirmó el ministro de Exteriores, Ayman Safadi, a la prensa.El ministro agregó que los servicios secretos del Estado habían interceptado mensajes "a hora cero".En particular, precisó, la investigación reveló un vínculo entre la llamada oposición en el extranjero y el confidente del rey, Basem Ibrahim Awadalá, con quien contactó el antiguo príncipe heredero. El canciller agregó que ninguno de los líderes de las Fuerzas Armadas del país fue detenido.Un analista jordano, Labib Kamhawi, sostuvo que Hamza bin Hussein cruzó la línea cuando anunció que podría ser una alternativa de poder. Más tarde, la madre de Hamza bin Hussein, la reina Noor, se solidarizó con los detenidos. "Estoy rezando para que la verdad y la justicia se impongan en nombre de todas las víctimas inocentes de esta malvada injuria. Que Dios los bendiga y los proteja'', tuiteó la reina.Varios países árabes y también EEUU expresaron su apoyo al monarca en medio de los informes sobre las detenciones en Jordania.Hamza bin Hussein afirmó en la noche del3al4 de abril en un vídeo difundidopormedios árabes y británicos que está bajo arresto domiciliario y privado de sus guardias personales y comunicaciones. Sin embargo, logró transmitir el mensaje en cuestiónporinternet. El príncipe aseguró que no es parte de una conspiración u organización subversiva "como catalogan aquí a personas que critican a las autoridades".El jefe del Estado Mayor Conjunto de Jordania, Yusef Huneiti, aseguróporsu parte que Hamza bin Hussein no está detenido, pero instó al ex príncipe heredero a que deje de "atentar" contra la seguridad y la estabilidad de Jordania.Laagenciade noticias jordana Petra reportó que también fueron detenidos por motivos de seguridad otro miembro de la familia real, Hassan bin Zaid, y un confidente del rey, Basem Ibrahim Awadalá.El rey Abdalá II despojó a Hamza bin Hussein de su título de príncipe heredero en 2004 a favor de su hijo Hussein bin Abdalá, que actualmente tiene 26 años.

