"El Grupo de Lima atenta contra los Derechos Humanos del pueblo venezolano"

"El Grupo de Lima atenta contra los Derechos Humanos del pueblo venezolano"

Tras el retiro de Argentina del Grupo de Lima el pasado 24 de Marzo, el investigador argentino Juan Pablo de María dialogó con 'GPS Internacional' para...

"El Grupo de Lima atenta contra los Derechos Humanos del pueblo venezolano" "El Grupo de Lima atenta contra los Derechos Humanos del pueblo venezolano"

El Gobierno argentino anunció su retiro del Grupo de Lima debido a diferencias en torno al tratamiento de la situación en Venezuela, según informó la Cancillería en un comunicado. En este marco, "el argumento de Argentina es que no está de acuerdo con la postura del Grupo, la cual consiste en aislar a Venezuela aplicando sanciones que atentan contra los Derechos Humanos de la ciudadanía venezolana", indicó de María.En este sentido, "el Grupo de Lima ha sostenido una posición política contraria a los Gobiernos de carácter nacional y popular, por eso viene golpeando constantemente a Venezuela, no sólo al Gobierno sino particularmente al pueblo en su conjunto", aseveró el investigador argentino. Al respecto, "la decisión de incluir a Argentina en este grupo fue tomada por el Gobierno de Mauricio Macri, el cual ha atacado sistemática y permanentemente a Venezuela", indicó.Perspectivas en torno a una nueva institucionalidad regionalCon respecto al avance de los movimientos progresistas en la región y, particularmente, a las perspectivas en torno al retorno de Lula da Silva a la escena política, "esto da grandes esperanzas para volver a pensar la región de manera geopolítica", indicó. En este sentido, "tanto Lula como otros líderes regionales han trabajado arduamente por una institucionalidad intra regional", sostuvo.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la activista política Wilma Riverón, con quien dialogamos sobre las perspectivas en torno al estatus político de la isla de Puerto Rico.Movimientos independentistas reclaman por una nueva consulta sobre el estatus de la islaLa isla caribeña de Puerto Rico, con apenas 9.104 kilómetros cuadrados de superficie y cerca de 3,7 millones de habitantes todavía mantiene una situación colonial. En este sentido, el Gobierno de EEUU controla desde hace más de un siglo las áreas fundamentales de la vida de Puerto Rico, tales como la aduana, la justicia y la educación, entre otras.En este marco, "ahora estamos tratando un nuevo experimento de los muchos que se llevaron a cabo en las últimas décadas, a los efectos de forjar un procedimiento que permitiera al pueblo de Puerto Rico expresarse sobre su derecho de autodeterminación", indicó Riverón. Al respecto, "necesitamos un procedimiento justo y que no esté controlado por el partido en el poder, que en las últimas décadas ha sido el partido anexionista", concluyó la copresidente del movimiento independentista hostosiano de Puerto Rico.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, habló sobre las perspectivas del paradigma bioeconómico para el desarrollo regional.Proyecto para mitigar el impacto socioeconómico del COVID-19En el cierre del programa, estuvimos en contacto con la economista Soledad Salvador, quien es la coordinadora del proyecto "Fortalecimiento de la respuesta socioeconómica con una perspectiva generacional y de género a partir de la promoción y análisis de políticas basadas en evidencia". El proyecto es apoyado por el acuerdo entre Naciones Unidas en Uruguay y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, para el fortalecimiento de la respuesta socioeconómica a la pandemia.

