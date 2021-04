https://mundo.sputniknews.com/20210402/una-facil-manera-de-evitar-atracones-en-momentos-de-estres--1110761266.html

Una fácil manera de evitar atracones en momentos de estrés

Hoy en día nos rodean muchos alimentos grasos o azucarados. No son nada saludables, pero tienen sabores muy potentes y son capaces de dar un placer momentáneo

estilo de vida

azúcar

alimentación

verduras

Hoy en día nos rodean muchos alimentos grasos o azucarados. No son nada saludables, pero tienen sabores muy potentes y son capaces de dar un placer momentáneo de manera muy fácil y rápida en los momentos emocionalmente difíciles. La comida tiene un efecto sobre nuestro cerebro similar al que producen las drogas, explicó a ABC la nutricionista Fran Sabal haciendo referencia a la felicidad momentánea que pueden producir los alimentos."El problema está en que, a largo plazo, estamos 'enganchados' a la comida, y no solo no curamos la ansiedad ni el estrés, sino que ganamos peso y perdemos salud", advirtió Sabal. Alimentación consciente La nutricionista asegura que la clave para no comer de más en períodos de problemas emocionales es la consciencia. Señaló que es importante detenerse y determinar qué se come, por qué y cuándo. Por su parte, la nutricionista Laura Jorge recomendó comer relajados y disfrutar de la comida y del momento. Comer estresados suele llevar a consumir más cantidad y productos más calóricos, enfatizó.Otro punto importante es no culparse a sí mismo en caso de comer de más solo por nervios, sino ser capaz de ver lo que está sucediendo para cambiar los hábitos alimentarios."Comer un poco más o un poco menos no te convierte en un culpable ni mereces ser castigado por ello, es simplemente la manera que has encontrado de calmarte y contenerte", sostuvo Sabal. Tentempiés saludablesLa nutricionista Laura Jorge recomienda optar por los snacks saludables y saciantes. Frutas, tomates cherry con requesón o un yogur griego natural con frutos secos al natural pueden ser las opciones perfectas. Asimismo, los dietólogos recomiendan beber mucha agua y para así evitar sentir hambre intenso. Además hay que seguir una dieta equilibrada e incluir una buena cantidad de verduras y hortalizas. Para evitar tener en casa productos ultraprocesados es mejor organizar el menú semanal y hacer una buena compra.

