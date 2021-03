Es mejor evitar el consumo de algunos frutos secos y esta es la razón

https://mundo.sputniknews.com/20210322/es-mejor-evitar-el-consumo-de-algunos-frutos-secos-y-esta-es-la-razon-1110258936.html

Según María Shubina, especialista rusa en nutrición, se recomienda consumir los cacahuetes, las almendras y las macadamias con moderación. La razón es distinta para cada uno de esos alimentos.Los cacahuetesEn el caso de los cacahuetes —que en realidad son leguminosas y no frutos secos— el peligro que ofrecen es que pueden estar infectados con mohos y, por tanto, contener aflatoxinas. Estas sustancias tóxicas "suponen un grave peligro para la salud humana", según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Shubina explica a Zvezda, las aflatoxinas son carcinógenos y pueden provocar un retraso en el desarrollo de los seres humanos, así como reducir las defensas del organismo, haciéndolo más vulnerable a las infecciones.Para reducir la exposición a esas sustancias, la OMS recomienda a los consumidores inspeccionar minuciosamente los cereales y frutos secos para ver si tienen hongos, y descartar aquellos que tengan un aspecto mohoso, decolorado o marchito. Además, es recomendable comprar cacahuetes lo más frescos posible y que no hayan tenido transportes muy largos.Las almendrasSegún Shubina, las almendras están entre los frutos secos que más causan alergias, por lo que su consumo debe ser evitado en el caso de que una persona presente síntomas de reacción alérgica a ella. Cuando una persona con alergia a almendra consume este alimento, las proteínas de la nuez se unen a las inmunoglobulinas E (IgE), un tipo de anticuerpos producido por el sistema inmunológico. Esta unión activa las defensas inmunitarias del individuo, lo que provoca reacciones que pueden ser leves o muy graves, explica la organización estadounidense Food Allergy.Las macadamiasEn cuanto a las macadamias, es recomendable consumirlas, ya que son ricas en vitaminas, minerales y fibra. Lo importante en este caso es la moderación, ya que son altamente calóricas. Con casi 720 calorías por cada 100 gramos, encabezan la lista de frutos secos más calóricos.Shubina destaca que, de manera general, los frutos secos son alimentos muy saludables, pero que no se debe exceder la tasa diaria de consumo de entre 20 y 40 gramos. Esta cantidad diaria no causará ningún problema ni de salud ni de aumento de peso, subrayó la experta.

