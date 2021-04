https://mundo.sputniknews.com/20210402/sevilla-viste-la-semana-santa-sin-procesiones-pero-con-mantilla-hay-que-ir-guapa-pero-de-luto-1110698278.html

Sevilla viste la Semana Santa sin procesiones pero con mantilla: "Hay que ir guapa, pero de luto"

Sevilla viste la Semana Santa sin procesiones pero con mantilla: "Hay que ir guapa, pero de luto"

La economía andaluza languidece tras su segundo año sin Semana Santa. El golpe económico es especialmente sensible en la capital andaluza. Los últimos cálculos

2021-04-02T08:00+0000

2021-04-02T08:00+0000

2021-04-02T08:32+0000

españa

flamenco

moda

sevilla

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1110659896_0:176:1920:1256_1920x0_80_0_0_2e7b90f63dc4f61a2919fb4e62ad4cc7.jpg

La economía andaluza languidece tras su segundo año sin Semana Santa. El golpe económico es especialmente sensible en la capital andaluza. Los últimos cálculos de 2019 revelaban que la celebración costaba nueve millones al consistorio municipal, pero contrapesaba con un impacto económico que ronda los 400 millones de ingresos solo en Sevilla. Pero el segundo año sin procesiones está sepultando algo más que el rito y la economía, también está afectando a sectores muy específicos, sobre todo, al de la moda. Y como síntoma y reflejo de esta situación, las mantillas. Se trata de una prenda única que, sobre todo en Andalucía, tiene un valor muy concreto, "casi ritual", confiesa a Sputnik en su atelier Mila Moreno.La directora ejecutiva de Lina 1960, una de las marcas clásicas de esta prenda y de la moda andaluza confiesa que el golpe económico pesa demasiado. "Otro año sin Semana Santa y sin fiestas de primavera está siendo definitivo para muchos de nosotros", cuenta tras su mostrador que lleva décadas atendiendo a clientes de todo el mundo. "La mantilla es distinción, es algo muy nuestro, muy tradicional que ya estábamos perdiendo".Un paseo de luto por la supervivencia Ante el panorama de facturación nula y un calendario incierto, los diseñadores de moda junto a empresarios y al Ayuntamiento de Sevilla promueven una campaña para reivindicar todo el valor de esta prenda icónica. Con una performance de modelos en las zonas más emblemáticas de la ciudad y de la Semana Santa, el sector reclama unidad con la campaña "Sí, mantilla", que forma parte de un extenso programa llamado La Mantilla, Sevilla del dolor a la alegría. 12 diseñadores han integrado la prenda tradicional de luto, vestida sobre todo para los Jueves y Viernes Santo por la muerte de Cristo, en diseños actualizados e incluso vanguardistas, siempre dentro de los cánones que marcan estas tradiciones.La mantilla como símbolo cultural forma parte de la idiosincrasia andaluza de la ciudad, con esta campaña pretenden revitalizar y "acercar la tradición a las más jóvenes para que también quieran vestirse de mantilla", explicaba en el acto Pedro González, uno de los organizadores del evento que se realiza por tercera vez."Notamos cambios desde que organizamos esto", nos cuenta la directora de Doble Erre y responsable de la campaña, la actriz y modelo Raquel Revuelta, "estamos viendo de nuevo a mujeres que se animan poco a poco a vestirse de mantilla. Nos llamaba la atención que ya veíamos pocas mantillas por la calles y mantillas bien puestas". ¿Cuánto cuesta ser único en un mundo globalizado?Pero lo que trasciende de esta prenda es su valor inmaterial, ya que no depende de modas, y como prenda atemporal, se hereda de madres a hijas. Pero estamos en el mundo de la globalización donde la moda lleva otros ritmos, los del fast-fashion y pret-a-porter y eso es un reto a la supervivencia de estas expresiones."Tenemos que mirar más allá, hay que valorar el potencial de las mantillas para exportar", propone Raquel Revuelta, que señala el ejemplo de la moda flamenca, que de "traje regional del sur de España ha pasado a ser inspiración y tendencia para diseñadores internacionales". La moda flamenca se consagra como algo más que folclore cuando desde el romanticismo del siglo XVIII se presta atención al baile español y esa moda irradia hasta la Ópera de París. Ya en el siglo XIX la influencia parisina oficializa la moda flamenca y los trajes se extienden en las ferias andaluzas. Pero a pesar del poso tradicional, la innovación es constante en un sector que, solo en Sevilla, cuenta con 600 empresas y exportó en 2019 más de 700 millones de euros, sobre todo a Italia, Marruecos y Francia. Siglos de instrucciones de uso La mantilla es una prenda clásica que se viste desde siempre, y que ha atraído a distinguidas estrellas internacionales como Jackie Kennedy o Ava Gardner. Pero para vestirla hay que conocer los códigos implícitos que pesan sobre esta tradición. Pero no todo es luto, las mantillas, que también pueden ser blancas, se visten en las corridas de toros y en enlaces matrimoniales por madrinas y novias. También hay que saber ponerlas, conjugadas con peinetas.

/20201031/un-mundo-sin-lunares-y-volantes-la-moda-flamenca-al-borde-la-extincion-1093303213.html

sevilla

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

flamenco, moda, sevilla, arte y cultura