¿Hora de celebrar? desencallaron el Ever Given pero no el comercio mundial

¿Hora de celebrar? desencallaron el Ever Given pero no el comercio mundial

El buque de la empresa Evergreen fue puesto en marcha luego de seis días atravesado en el Canal de Suez, una de las principales vías comerciales del planeta. Sin embargo, las consecuencias recién comienzan.

Las pérdidas inmediatas son las más obvias y le toca enfrentarlas a Egipto. El país africano perdió 15 millones de dólares diarios debido a la imposibilidad de cobrar peaje a los buques que recorren el Canal de Suez, lo que se traduce en 90 millones de dólares de pérdidas en seis días de atascos. Embarcaciones que, además, optaron por rutas alternativas más largas y por lo tanto más onerosas.Pero los efectos son aún mayores. Según explicó a Sputnik Juan Vázquez Rojo, doctorando en economía español, profesor, investigador y colaborador del medio Orden Mundial, lo acaecido obliga a replantear las cadenas de abastecimiento mundiales. Y también a repensar el modelo de interconexión y abastecimiento, cuyos fallos en una sola parte de la cadena de suministro se traducen en retrasos en todo el resto y, por ende, en aumento de precios.El analista también se refirió a los procedimientos de stock actuales y a cómo este evento, sumado a la pandemia y a la guerra comercial entre China y EEUU, invita a las naciones a replantear las relaciones comerciales contemporáneas.Contante y Sonante se puede escuchar en Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), los lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

