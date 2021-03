https://mundo.sputniknews.com/20210329/fitch-estima-que-el-bloqueo-del-canal-de-suez-aumentara-precios-de-reaseguro-maritimo-1110546671.html

Fitch estima que el bloqueo del canal de Suez aumentará precios de reaseguro marítimo

"Este incidente reducirá las ganancias de los reaseguradores globales, pero no debería afectar significativamente sus perfiles crediticios, mientras que los

"Este incidente reducirá las ganancias de los reaseguradores globales, pero no debería afectar significativamente sus perfiles crediticios, mientras que los precios del reaseguro marítimo aumentarán aún más como consecuencia del incidente con el buque portacontenedores Ever Given en el canal" de Suez, dice la nota.Las pérdidas definitivas de los reaseguradores dependerán de "cuándo podrá reanudarse el tráfico marítimo normal" y, según Fitch, pueden fácilmente alcanzar cientos de millones de euros.El 23 de marzo el supercarguero Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwan, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez.El buque que mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas fue reflotado este lunes.Según la empresa Gulf Agency Company (GAC) que opera en el canal, al menos 44 embarcaciones están a la espera del desbloqueo del canal en el Gran Lago Amargo, y no menos de 300 barcos hacen cola en los accesos a la vía marítima.

