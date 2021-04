https://mundo.sputniknews.com/20210402/plantean-ampliar-el-cauce-del-canal-de-suez-tras-el-incidente-con-el-carguero-ever-given-1110740987.html

Plantean ampliar el cauce del canal de Suez tras el incidente con el carguero Ever Given

Plantean ampliar el cauce del canal de Suez tras el incidente con el carguero Ever Given

"Estamos estudiando la opción de ampliar el canal de Suez tras el incidente con Ever Given", señaló Rabie.

2021-04-02T12:10+0000

2021-04-02T12:10+0000

2021-04-02T12:11+0000

buque ever given

internacional

canal de suez

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1110646839_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_42dfb1ecfd48ad100b015150ed1b3b80.jpg

"Estamos estudiando la opción de ampliar el canal de Suez tras el incidente con Ever Given", señaló Rabie.Sin embargo, dijo, no hay necesidad de aumentar la profundidad del canal, que es actualmente de 24 metros.Según los datos del operador del canal Leth Agencies, 357 buques transitaron por la ruta desde el desencallamiento del carguero, otros 206 todavía están esperando su turno.El 23 de marzo, el supercarguero Ever Given, perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez taponando una de las rutas comerciales más importantes del mundo.Según expertos, la causa principal del incidente es el tamaño gigante del buque. El portacontenedores mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.La navegación por el canal se reanudó el 29 de marzo por la noche tras el reflote del carguero.Los daños por el bloqueo del tráfico en la mayor vía marítima del comercio se estiman en unos 1.000 millones de dólares.

https://mundo.sputniknews.com/20210326/el-canal-de-suez-el-atasco-que-nos-afecta-a-todos-1110476344.html

canal de suez

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

buque ever given , canal de suez, oriente medio