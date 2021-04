https://mundo.sputniknews.com/20210401/el-lider-de-la-oposicion-en-brasil-cree-que-bolsonaro-busca-dar-un-golpe-de-estado-1110718677.html

El líder de la oposición en Brasil cree que Bolsonaro busca dar un golpe de Estado

"Nuestra percepción es esa, sí [que Bolsonaro quiere dar un golpe]; el presidente, en la primera oportunidad que tenga, intentará un autogolpe para amenazar

"Nuestra percepción es esa, sí [que Bolsonaro quiere dar un golpe]; el presidente, en la primera oportunidad que tenga, intentará un autogolpe para amenazar tanto al poder judicial como al legislativo", dijo Molon en una entrevista con el portal UOL.El diputado añadió que los parlamentarios no deben confiarse, porque el momento de calma de Bolsonaro con el poder legislativo en su opinión es "pasajero".Molon considera que la "escalada autoritaria" del Gobierno no deja duda sobre los planes de Bolsonaro, pero que por suerte la cúpula de las Fuerzas Armadas de momento mostró que no cuenta con su apoyo.Esta semana, el presidente nombró a un nuevo ministro de Defensa, Walter Braga Netto, lo que fue interpretado como un intento de politizar a los militares y que fue seguido de la dimisión en bloque de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas.Después de la crisis militar, varios partidos de la oposición presentaron nuevas peticiones de impeachment contra Bolsonaro, que se suman a las decenas ya presentadas en los últimos meses por partidos y colectivos de la sociedad civil.

