España recibe 4.060 millones más del préstamo de la UE para ayudas al empleo

España recibe 4.060 millones más del préstamo de la UE para ayudas al empleo

BARCELONA (Sputnik) — La Comisión Europea concedió a España un nuevo paquete de 4.060 millones de euros del préstamo para financiar la preservación del empleo... 30.03.2021

"Hoy España ha recibido casi 4.100 millones de euros en préstamos en el marco del instrumento SURE, que financia los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y ayudará a proteger el empleo y medios de subsistencia en España con un total de 21.300 millones", celebró la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en un mensaje en Twitter.Es el quinto desembolso de esta ayuda financiera para España, que recibió ya cerca de 18.000 millones de euros del crédito de un total de 21.300 millones solicitado por el Gobierno de Pedro Sánchez.El programa SURE está destinado a financiar mediante créditos ventajosos el gasto público de herramientas que permiten conservar el empleo, que en el caso español son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).Este mecanismo permite a los trabajadores preservar el empleo cuando su empresa haya limitado o paralizado su actividad por las restricciones activadas para frenar la pandemia.Los créditos concedidos en el marco del SURE están destinados a mitigar el impacto del coronavirus en la economía nacional de los Estados miembros de la UE tras el gran desembolso público efectuado a causa de la crisis sanitaria.En esta ocasión, los países que recibieron transacciones además de España fueron Irlanda (2.470 millones), Bélgica (2.200), Italia (1.870), Polonia (1.400) y República Checa (1.000), indicó la Comisión en un comunicado.El mercado laboral español atraviesa una situación crítica por la pandemia del coronavirus con más de 4 millones de parados y 739.000 ciudadanos bajo el mecanismo de ERTE a cierre del mes de febrero.

